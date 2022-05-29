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https://arabic.sputniknews.com/20220529/البنك-الوطني-الأوكراني-تلقينا-ما-يقرب-من-65-مليار-دولار-من-الدول-الغربية-منذ-24-فبراير-1062846297.html
البنك الوطني الأوكراني: تلقينا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الغربية منذ 24 فبراير
البنك الوطني الأوكراني: تلقينا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الغربية منذ 24 فبراير
أكد البنك الوطني الأوكراني أنه تلقى ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الغربية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في الـ 24 من فبراير/ شباط. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:44+0000
2022-05-29T11:44+0000
أخبار أوكرانيا
مساعدات
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره، أوضح البنك الوطني الأوكراني أن الميزانية تلقت قرابة 6.5 مليار دولار من المنح والقروض من شركائها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.وقالت إيكاترينا روزكوفا، النائب الأول لمحافظ البنك الوطني: "منذ البداية تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة لدعم الاقتصاد، كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية".وأشارت روزكوفا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتعويض العجز الحكومي، وتتوقع كييف من شركائها الدوليين المساعدة في جمع هذه الأموال في المستقبل، مضيفة أن كييف لا تستطيع سد هذه الثغرات في الميزانية وحدها بسبب انخفاض عائدات التصدير.يشار إلى أن روسيا شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/وزير-المالية-الألماني-يكشف-عن-مساعدات-بقيمة-19-مليار-دولار-تقدمها-مجموعة-السبع-إلى-أوكرانيا-1062475648.html
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أخبار أوكرانيا, مساعدات, روسيا

البنك الوطني الأوكراني: تلقينا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الغربية منذ 24 فبراير

11:44 GMT 29.05.2022
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الوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Stringer
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أكد البنك الوطني الأوكراني أنه تلقى ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الغربية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في الـ 24 من فبراير/ شباط.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره، أوضح البنك الوطني الأوكراني أن الميزانية تلقت قرابة 6.5 مليار دولار من المنح والقروض من شركائها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا.
صورة جماعية لزعماء مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
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20 مايو, 12:59 GMT
وقالت إيكاترينا روزكوفا، النائب الأول لمحافظ البنك الوطني: "منذ البداية تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة لدعم الاقتصاد، كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية".

ولم تحدد المسؤولة نسبة أموال القروض والمنح في المجموع، واكتفت بالقول إن سعر الفائدة "منخفض".

وأشارت روزكوفا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي 5 مليارات دولار شهريًا لتعويض العجز الحكومي، وتتوقع كييف من شركائها الدوليين المساعدة في جمع هذه الأموال في المستقبل، مضيفة أن كييف لا تستطيع سد هذه الثغرات في الميزانية وحدها بسبب انخفاض عائدات التصدير.

أما الخيار الثاني، اقتراض الأموال من السوق الأجنبية، هو أيضًا مستحيل عمليًا بالنسبة لأوكرانيا، حيث إن التخفيضات الأخيرة لتصنيفاتها الائتمانية إلى مستويات ما قبل التخلف عن السداد تعني أن القروض ستشمل علاوة عالية المخاطر.

يشار إلى أن روسيا شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:28 GMT
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