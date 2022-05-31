https://arabic.sputniknews.com/20220531/تحطم-طائرة-تدريب-تايوانية-ووفاة-الطيار-والسلطات-توقف-التدريبات-وتفتح-تحقيقا-1062926637.html

تحطم طائرة تدريب تايوانية ووفاة الطيار... والسلطات توقف التدريبات وتفتح تحقيقا

تحطم طائرة تدريب تايوانية ووفاة الطيار... والسلطات توقف التدريبات وتفتح تحقيقا

تحطمت طائرة تدريب تايوانية، اليوم الثلاثاء، وقتل طيارها، الأمر الذي اتخذت على أثره أكاديمية القوات الجوية التايوانية قرارا بإيقاف التدريبات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T12:53+0000

2022-05-31T12:53+0000

2022-05-31T12:53+0000

أخبار تايوان

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ووفقا لوكالة أنباء فوكاس التايوانية، فقد علقت أكاديمية القوات الجوية التايوانية، اليوم الثلاثاء، جميع تدريب الطيران لطلابها وأوقفت جميع طائراتها التدريبية من طراز AT-3 بعد تحطم طائرة AT-3 تستخدمها الأكاديمية في كاوشيونغ خلال جلسة تدريبية في وقت سابق من اليوم، مما أسفر عن مقتل طيارها.ونقلت الوكالة عن رئيس أركان القوات الجوية هوانغ تشيه وي، قوله إن القوات الجوية تجري تحقيقا شاملا لتحديد سبب الحادث الذي أودى بحياة الملازم الثاني هسو تا تشون.وقال هوانغ إنه لم يتم الكشف عن أي علامات على عطل ميكانيكي في المرحلة الأولية من التحقيق، وأن الظروف الجوية خلال جلسة التدريب كانت جيدة مع وضوح عالٍ.وردا على تقارير عن تحطم طائرة مجهولة الهوية، عثرت إدارة الإطفاء في المنطقة في وقت لاحق، على حطام الطائرة AT-3 المحطمة وجثة هسو البالغ من العمر 23 عامًا في حقل بالقرب من طريق تيانكو الأول، ولم تصطدم الطائرة بأي مبانٍ أو أشخاص أثناء ارتطامها بالأرض.وقال هوانغ قبل وقوع الحادث، صباح الثلاثاء مباشرة، رافق مدرب طيران هسو في نفس الطائرة ذات المقعدين AT-3 لحضور جلسة تدريبية لثلاث عمليات إقلاع وهبوط قبل أن يُنزل في الأكاديمية للسماح لهسو بالتحليق بمفرده. في غضون ذلك، وعلى الرغم من أن بعض الشهود قالوا إنهم رأوا هسو يقذف من AT-3 قبل تحطم الطائرة، قال هوانغ إن السجلات الأولية لم تظهر أي علامات على أن الطيار طرد قبل الحادث.يشار إلى أن الجيش التايواني كان قد طلب 66 مدربًا نفاثًا متقدمًا جديدًا من صنع AIDC، وهو بصدد استبدال طائرات التدريب AT-3 وطائرات التدريب المقاتلة F-5E / F بهذه الطائرات الجديدة.

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