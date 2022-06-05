https://arabic.sputniknews.com/20220605/ما-مسارات-الصواريخ-الـ8-التي-أطلقتها-كوريا-الشمالية-صباح-اليوم-1063105800.html

ما مسارات الصواريخ الـ8 التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم؟

ما مسارات الصواريخ الـ8 التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم؟

حددت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "جيه سي إس"، اليوم الأحد، المسارات التي انطلقت فيها 8 صواريخ، أطلقتها كوريا الشمالية صباح اليوم. 05.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-05T07:01+0000

2022-06-05T07:01+0000

2022-06-05T07:01+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، قالت الهيئة إن الصواريخ الباليستية الـ8 قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية صباح الأحد باتجاه بحر اليابان، انطلقت من 110-670 كيلومترًا (68-416 ميلاً) مع أقصى ارتفاع من 25 إلى 90 كيلومترًا (82021 ميلاً).وحددت موعد الإطلاق وأماكنه، مؤكدة أنها أطلقت بين الساعة 9:08 صباحًا (00:08 بتوقيت غرينتش) إلى 9:43 صباحًا من مناطق مطار بيونغ يانغ سونان الدولي، ومدينة كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية، وموقع اختبار تونغتشانغ ري في شمال بيونغان، ومن مدينة هامهونغ في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية باتجاه بحر اليابان.وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة، وون إن تشول، قد أجرى مكالمة هاتفية مع قائد القوات المشتركة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة، الجنرال، بول جيه لاكاميرا، لمناقشة الوضع بشأن عمليات الإطلاق في كوريا الشمالية، وأكد استعداد القوات المسلحة للبلدين للكشف عن اعتراض صواريخ كوريا الشمالية في حالة الاستفزازات المحتملة من بيونغ يانغ.يشار إلى أن عملية الإطلاق التي أجرتها بيونغ يانغ اليوم الأحد هي الاختبار الثامن عشر للصواريخ الذي تجريه كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220605/خلال-35-دقيقة-فقط-كوريا-الشمالية-تطلق-8-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان-1063103274.html

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