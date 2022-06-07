https://arabic.sputniknews.com/20220607/أمريكا-تحذر-كوريا-الشمالية-من-رد-سريع-وقوي-حال-الاستمرار-في-إجراء-التجارب-النووية-1063199755.html

أمريكا تحذر كوريا الشمالية من "رد سريع وقوي" حال الاستمرار في إجراء التجارب النووية

أمريكا تحذر كوريا الشمالية من "رد سريع وقوي" حال الاستمرار في إجراء التجارب النووية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن "كوريا الشمالية ستواجه ردا سريعا وقويا، في حال استمرار النظام المتشدد في إجراء تجربة نووية متوقعة على... 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T07:02+0000

2022-06-07T07:02+0000

2022-06-07T07:02+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سيئول، إن "أي تجارب نووية ستكون انتهاكا كاملا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفة: "سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وذكرت شيرمان أن "العالم كله سيرد بشكل قوي وواضح، نحن جاهزون".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن "واشنطن تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان، فجر الأحد الماضي، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.فيما أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فجر الاثنين، أن "سيئول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية".

https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئيس-الكوري-الجنوبي-سنرد-بحزم-على-أي-استفزاز-من-كوريا-الشمالية-1063147855.html

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