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أمريكا تحذر كوريا الشمالية من "رد سريع وقوي" حال الاستمرار في إجراء التجارب النووية
أمريكا تحذر كوريا الشمالية من "رد سريع وقوي" حال الاستمرار في إجراء التجارب النووية
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن "كوريا الشمالية ستواجه ردا سريعا وقويا، في حال استمرار النظام المتشدد في إجراء تجربة نووية متوقعة على... 07.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-07T07:02+0000
2022-06-07T07:02+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سيئول، إن "أي تجارب نووية ستكون انتهاكا كاملا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفة: "سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وذكرت شيرمان أن "العالم كله سيرد بشكل قوي وواضح، نحن جاهزون".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن "واشنطن تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان، فجر الأحد الماضي، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.فيما أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فجر الاثنين، أن "سيئول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الرئيس-الكوري-الجنوبي-سنرد-بحزم-على-أي-استفزاز-من-كوريا-الشمالية-1063147855.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تحذر كوريا الشمالية من "رد سريع وقوي" حال الاستمرار في إجراء التجارب النووية

07:02 GMT 07.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
قاذفات صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن "كوريا الشمالية ستواجه ردا سريعا وقويا، في حال استمرار النظام المتشدد في إجراء تجربة نووية متوقعة على نطاق واسع".
وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونج في سيئول، إن "أي تجارب نووية ستكون انتهاكا كاملا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفة: "سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
الرئيس الكوري الجنوبي: سنرد بحزم على أي استفزاز من كوريا الشمالية
أمس, 04:11 GMT
وذكرت شيرمان أن "العالم كله سيرد بشكل قوي وواضح، نحن جاهزون".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن "واشنطن تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة".

وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي: "قلقنا يتواصل إزاء احتمالية إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية سابعة خلال الأيام المقبلة، هذه مخاوف حذرنا منها لبعض الوقت".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه بحر اليابان، فجر الأحد الماضي، لتكون بذلك أجرت 18 تجربة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
فيما أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فجر الاثنين، أن "سيئول وواشنطن أطلقتا 8 صواريخ ردا على تجارب كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ الباليستية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:03 GMT
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