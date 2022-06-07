https://arabic.sputniknews.com/20220607/ممثل-الصين-عدم-تعاطي-واشنطن-مع-مخاوف-بيونغ-يانغ-هو-سبب-الأزمة-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1063230430.html

ممثل الصين: عدم تعاطي واشنطن مع مخاوف بيونغ يانغ هو سبب الأزمة في شبه الجزيرة الكورية

ممثل الصين: عدم تعاطي واشنطن مع مخاوف بيونغ يانغ هو سبب الأزمة في شبه الجزيرة الكورية

ألقت الصين باللوم في الأزمة الحالية بشبه الجزيرة الكورية على الولايات المتحدة لعدم تجاوب الأخيرة مع ما وصفته بمخاوف كوريا الشمالية. 07.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-07T15:20+0000

2022-06-07T15:20+0000

2022-06-07T15:20+0000

العالم

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. قال الممثل الصيني الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياومينغ، عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن جوهر المأزق الحالي في شبه الجزيرة الكورية هو أن الولايات المتحدة لم تستجب لإجراءات نزع السلاح النووي التي اتخذتها كوريا الشمالية في عام 2018 وفقا لمبدأ "إجراء مقابل إجراء"، وفشلت في استيعاب مخاوف كوريا الشمالية المشروعة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تظل قلقة من إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة خلال الأيام المقبلة.وفي وقت سابق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن كوريا الشمالية يمكن أن تستعد لتجربة نووية في موقع بونغي-ري، والذي أعلن عن إغلاقه في عام 2018.ولاحظت الوكالة مؤشرات على إعادة فتح أحد الأنفاق في إطار الاستعدادات المحتملة لتجربة نووية، حسبما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمجلس المحافظين، مشيرا إلى أن "إجراء تجربة نووية سيكون مخالفا لقرارات مجلس الأمن الدولي وسيؤدي إلى التسبب في قلق جدي".ومنذ نهاية عام 2017، التزمت بيونغ يانغ بوقف طوعي للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ولكنها، في عام 2021، أعلنت إجراء سلسلة اختبارات صاروخية ناجحة شملت إطلاق صاروخ باليستي "من نوع جديد" من غواصة، وصاروخ كروز بعيد المدى، وصاروخ أسرع من الصوت من قطار.وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، وفرضت عليها عقوبات صارمة، بسبب تلك التجارب. وتلقى الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية إدانات دولية بوصفها خرقا لقرارات مجلس الأمن وتهديدا لأمن المنطقة، وعلى التحديد لجارتها الجنوبية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في حالة "لا حرب - لا سلم" بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية لأعوام 1950- 1953.وفي أول لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في عام 2018، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغبته بوضع حد لحالة الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ومع ذلك، تنتقد بيونغ يانغ واشنطن لعدم اتخاذها أي خطوات حقيقية لتحقيق ذلك.

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