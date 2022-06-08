https://arabic.sputniknews.com/20220608/بسبب-عزل-57-قاضيا-شلل-في-محاكم-تونس-والقضاة-يهددون-بالتصعيد-1063285259.html

بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد

بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد

تتواصل حالة الشلل في المحاكم التونسية لليوم الثالث على التوالي على خلفية الإضراب الذي يشنه القضاة احتجاجا على القرار الرئاسي الأخير القاضي بإعفاء 57 قاضيا... 08.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-08T13:35+0000

2022-06-08T13:35+0000

2022-06-08T13:35+0000

أخبار تونس اليوم

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ومنذ يوم الاثنين الماضي، توقفت حركة المحاكم في تونس تنفيذا لقرار المجلس الوطني للقضاة الذي أقر نهاية الأسبوع المنقضي تنفيذ إضراب بأسبوع قابل للتمديد في جميع محاكم الجمهورية بمختلف فروعها من قضاء عدلي وإداري ومالي.ويرفع القضاة المضربون مطلب التراجع عن إعفاء القضاة الـ 57 من مناصبهم، ورفع اليد عن السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، متهمين الرئيس قيس سعيّد بمحاولة إخضاع القضاء.وفي خطوة تصعيدية، توجه اليوم قضاة ومحامون إلى محيط قصر العدالة في العاصمة تنديدا بعدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطالبهم واحتجاجا على ما وصفوه بـ "هتك أعراض القضاة"، على خلفية نشر محضر قاضية (من المعزولين) متهمة بقضية زنا.إضراب ناجح 100%وصرّح عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بونينة لـ "سبوتنيك"، بأن نسبة نجاح الإضراب ناهزت الـ 100 في المئة، مشيرا إلى أن القضاة سيستمرون في الدفاع عن حق زملائهم في المحاكمة العادلة.وأضاف: "القضاة التونسيون ينتفضون في جميع المحاكم ويقولون لرئيس الجمهورية كفا ظلما كفا قهرا ويتمسكون باستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للنصوص القانونية".وأوضح بونينة أن "القضاة يخوضون محطة نضالية أخرى من أجل التأسيس لاستقلالية السلطة القضائية ومن أجل الانتصار للقضية العادلة المتمثلة في إعفاء 57 قاضيا وقاضية دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ومن حقهم في الولوج في القضاء وفي الطعن أمام القضاء الإداري".ولفت بونينة إلى أن القضاة المعزولين حرموا حتى من حقهم في الدفاع عن مصالحهم أمام التفقدية العامة للشؤون القضائية أو حتى سماعهم، معتبرا أن "المظلمة" المسلطة على زملائه خلفت إحساسا بالقهر والضيم لدى القضاة.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو السلطة الوحيدة المخولة بعزل القضاة وبمتابعة المسار التأديبي، معتبرا أن رئيس الجمهورية استولى على هذه الصلاحية الخطيرة في تجاوز واضح للسلطة.وأكد المتحدث أن الإضراب سيتحول إلى إضراب مفتوح وسيتجه إلى التصعيد في حال لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قراراته، مشيرا إلى أن القضاة سيستميتون في الدفاع عن استقلاليتهم مهما كانت العواقب.التصعيد مستمربدورها قالت القاضية والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي لـ "سبوتنيك"، إن "القضاة لن يقبلوا بعزل زملائهم بجرة قلم وبقرار أحادي وظالم دون الإطلاع على ملفاتهم أو تمكينهم من حق الدفاع".وذكرت: "هؤلاء القضاة فوجؤوا بقرار إعفائهم من مناصبهم بعد منتصف الليل، وهي خطوة لم تحدث في أكثر الدول تخلفا"، مشيرة إلى أن التصعيد سيستمر.وأشارت القرافي إلى أن العملية تضمنت "تلبيسا" بالترويج لها على أنها محاربة للفساد، مضيفة: "لسنا ضد محاربة الفساد، إذ سبق وأن دفعنا مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في اتجاه حل الملفات وتطبيق العقوبات ضد القضاة المخالفين للقانون ولكن وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة".وقالت القرافي إن الإجراء الرئاسي الأخير ينبئ بتطور خطير في المشهد القضائي، وهو ما يفسر ردة الفعل الجامعة من القضاة الذين نطقوا بصوت واحد أمام الرئيس للكف عن الانحراف غير المسبوق بالسلطة، وفقا لتعبيرها.وأشارت القاضية إلى أن رئيس الجمهورية قد خرق القانون الذي سنه بنفسه، معتبرة أن الرئيس تخطى مرحلة التشريع بسن قانون منفرد إلى ممارسة الاستبداد بعد أن داس على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ثم المؤقت.وتابعت: "اليوم، حُرم القضاة من أبسط حقوقهم وهو حق الدفاع المكفول لكل مواطن تونسي.. بات من الواضح أن الرئيس يبحث عن تصفية مناصب بعينها في السلسلة الجزائية وفي النيابة العمومية أساسا وفي قضاة التحقيق ورئاسة المحاكم".وترى القرافي أن نية الرئيس كانت واضحة منذ البداية حينما قرر يوم 25 يوليو/ تموز ترؤس النيابة العمومية قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ضغط المجتمع المدني، مشيرة إلى أن رئيس الدولة بلغ اليوم مبتغاه بعزل القضاة الذين لم يستجيبوا لتعليمات وزيرة العدل في القضايا ذات الخلفية السياسية المطروحة الآن في الصراع السياسي.لا لتوظيف القضاءوفي تصريح لـ "سبوتنيك" قال المحامي غازي الشواشي الذي حضر لمساندة القضاة، إن الحقوقيين في تونس لن يسمحوا بتوظيف القضاء وبالتنكيل بالقضاة المعارضين الذين رفضوا تنفيذ تعليمات وزيرة العدل القاضية بإيقاف مجموعة من النواب والمحامين والشخصيات الوطنية والحزبية.وأضاف: "بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس مؤقت موالي للسلطة، الرئيس توجه اليوم إعفاء القضاة، ويبدو أن قائمة الـ 57 لن تكون القائمة الأخيرة".واعتبر الشواشي أن قرارات العزل ستكون بمثابة سيف مسلط على رقاب القضاة، وهي بمثابة تنبيه مفاده أن القاضي الذي سيرفض التعليمات سيكون مآله العزل والتنكيل والتشهير، مشيرا إلى أن الهدف من تسريب المحاضر من المحاكم على شبكات التواصل الاجتماعي هو تخويف القضاة.ولفت الشواشي إلى أن شهادات القضاة التي أدلوا بها في الاجتماع الطارئ للمجلس الوطني للقضاء كشفت عن محاولات جدية لترويض القضاء وتحويله غلى آلية لتنفيذ مشروع رئيس الدولة والتنكيل بالمعارضين.وفي تعليق على إضراب القضاة، دعا الرئيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفال إلى اقتطاع أيام العمل من المضربين و"اتخاذ جملة من الاجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرر المساس بمصالح المتقاضين"، وفقا لبلاغ الرئاسة.ومطلع الشهر الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، على خلفية اتهامات متعددة من بينهم الفساد المالي والأخلاقي وتعطيل التتبع في 6268 ملف إرهاب وتهديد القضاة.

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