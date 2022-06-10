https://arabic.sputniknews.com/20220610/المفتي-قبلان-إذا-كان-نفط-كاريش-كنز-لبنان-فإن-المقاومة-ضمانة-كنزه-1063395495.html

المفتي قبلان: إذا كان نفط "كاريش" كنز لبنان فإن المقاومة ضمانة كنزه

المفتي قبلان: إذا كان نفط "كاريش" كنز لبنان فإن المقاومة ضمانة كنزه

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في خطبة الجمعة، اليوم، إنه إذا كان نفط "كاريش" كنز لبنان فإن المقاومة ضمانة كنزه. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T13:22+0000

2022-06-10T13:22+0000

2022-06-10T13:22+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الجمعة، عن المفتي قبلان أن إسرائيل والمبعوث الأمريكي يعلمون أن حقل "كاريش" قضية حياة أو موت للشعب اللبناني، وبلاده اليوم ارتطمت بالقعر، وتعاني من كارثة وجودية.وشدد قبلان على أن الحل ليس مثلا في صندوق النقد ولا التسول الدولي، بل بالثروة النفطية الجوفية لبلاده، مؤكدا أن حقل "كاريش" قضية وطنية عظمى لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها، وإذا كان نفط هذا الحقل كنز لبنان فإن المقاومة ضمانة كنزه.وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد وصف إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل "كاريش"، بـ"الاعتداء على لبنان".وقال نصر الله، في كلمة متلفزة، أمس الخميس إن "إرسال إسرائيل سفينة لاستخراج وتخزين الغاز من حقل كاريش اعتداء على لبنان، وملف الحدود البحرية يجب أن يتحول لقضية وطنية كبرى لتأمين ثروة هائلة ملك للشعب اللبناني".وتابع: "هناك محاولات أمريكية إسرائيلية لسلخ مساحة كبيرة من الحدود البحرية اللبنانية ومنع بيروت من التنقيب والاستخراج منها".وأكد أن المقاومة اللبنانية قادرة على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش الواقع في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.وأردف، "ذهاب العدو لخيار الحرب ستكون تداعياته وجودية، مشيرًا إلى هناك مطالبات شعبية للمقاومة اللبنانية بالتدخل لردع إسرائيل.وشدد على أن "المقاومة لا تريد الحرب ولا تخشاها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وكل خياراتها مفتوحة وعلى الطاولة".وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية، وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.ومن جانبه، قال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، إن منصة كريش في البحر المتوسط، أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل.وأضاف غانتس أن "تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير الاقتصاد اللبناني ومواطنيه، ومن المصلحة الأولى للبنان دفع الحوار حول هذا الموضوع ونأمل أن يحدث ذلك".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستعمل على حماية أصولها الاستراتيجية، وهي على استعداد لحمايتها والدفاع عن بنيتها التحتية وكل ما يتوافق مع حقوقها.ودعا غانتس لبنان إلى الإسراع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية، مشيرا إلى أن منصة "كريش" تقع في الأراضي الإسرائيلية على بعد كيلومترات جنوب منطقة يتم التفاوض عليها بين بلاده ولبنان، بوساطة أمريكية.

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