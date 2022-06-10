https://arabic.sputniknews.com/20220610/كلوب-محمد-صلاح-أحرز-أهم-الأهداف-واستحق-جائزة-لاعب-العام-1063395920.html

كلوب: محمد صلاح أحرز أهم الأهداف واستحق جائزة لاعب العام

كلوب: محمد صلاح أحرز أهم الأهداف واستحق جائزة لاعب العام

صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بأن محمد صلاح، مهاجم الفريق، يحقق تطورات كبيرة، ولم يكن "وحشا" في إنهاء الهجمات كما نراه الآن. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T13:33+0000

2022-06-10T13:33+0000

2022-06-10T13:33+0000

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

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وذكر كلوب خلال تصريحات تلفزيونية، بعدد تتويج صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا مع نهاية موسم 2021-2022، أنه "يجب الاهتمام بتلك الجائزة، خاصة أنه من يصوت عليها هم لاعبو كرة القدم".وقال كلوب "في حالة صلاح، الأرقام والأهداف المسجلة تتحدث عن نفسها، خاصة أنه أحرز أهم الأهداف وصنع أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، ولهذا تتويجه مستحق".وأضاف أنه كان يتوقع تطور صلاح عند رصده في روما، متابعا "لقد شاهدت الكثير من الفيديوهات له، ولم يكن وحشا في إنهاء الهجمات كما نرى الآن".وتابع كلوب: "أشعر بسعادة بالغة للعمل معه، وأدركت أنه سيكون متميزا فور تعرفي عليه شخصيا، لأنه مليء بالرغبة ولا يتوقف عن التطور والعمل الشاق".وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم في إنجلترا، أمس الخميس، فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال موسم 2021- 2022.تعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها لاعب نادي ليفربول على اللقب الفردي الأهم في الدوري الإنجليزي، كما تأتي تتويجا لجهود النجم المصري مع فريقه هذا العام، رغم إخفاقه في إحراز بطولات كبرى مع الريدز أو الفراعنة.بهذا اللقب، يرتفع إجمالي ألقاب صلاح الفردية إلى 59 لقبا منذ انضمامه إلى ليفربول قبل 5 سنوات، بما في ذلك الألقاب الفردية التي حصدها على صعيد المنافسات الدولية في أفريقيا، ووفقا لإحصاءات موقع "في الجول"، لعب صلاح منذ ذلك الوقت 254 مباراة، وسجل 156 هدفا، ونفذ 63 تمريرة حاسمة، وفاز بـ6 بطولات.تفوق المهاجم المصري في سباق الجائزة هذا العام على كل من صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروين ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومهاجم توتنهام هاري كين وصانع ألعابه هيونغ مين سون، وأيضا تغلب على منافسيه في ليفربول ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.سجل صلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي وساهم في 13 تمريرة حاسمة، وكان ذلك كافيا بالنسبة له كي يحصد الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز بالمشاركة مع سون، إلى جانب لقب صانع ألعاب الموسم.موسم صلاح كان مليئا بالخيبات الأخرى أيضا، حيث خسر منتخب الفراعنة نهائي بطولة الأمم الأفريقية بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال، وهو نفس الفريق الذي هزم المصريين مرة أخرى وبركلات الترجيح أيضا بعد أقل من شهرين، ليحرمهم من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.ومع ذلك، كأن الأداء المبهر لصلاح في هذا الموسم الاستثنائي مقنعا بما يكفي لحصد الألقاب، فإلى جانب الجوائز السالف الإشارة إليها، حصل النجم المصري على لقب أفضل لاعب من اتحاد كتاب كرة القدم في انجلترا، ومن المشجعين، ومن نادي ليفربول، كما حاز هدفه أمام مانشستر سيتي خلال الدور الأول من بطولة الدوري على لقب "الأفضل" أيضا.

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