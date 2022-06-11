https://arabic.sputniknews.com/20220611/خارجية-دونيتسك-تعلن-إمكانية-إرسال-محامين-للمرتزقة-المحكومين-بالإعدام-1063431994.html

خارجية دونيتسك تعلن إمكانية إرسال محامين للمرتزقة المحكومين بالإعدام

خارجية دونيتسك تعلن إمكانية إرسال محامين للمرتزقة المحكومين بالإعدام

قالت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، اليوم السبت، إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة إرسال محامين للدفاع عن مواطني الدولتين. 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T12:39+0000

2022-06-11T12:39+0000

2022-06-11T12:39+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_eceed5a7857cb3094acace5048c75d9d.jpg

وأضافت نيكونوروفا "رسميا لم تتصل بنا أي من هذه الدول، أي أنهم غير مهتمين مطلقًا بمصير مواطنيهم، هناك طرق مختلفة بما فيها إمكانية إرسال محامين".وأشارت نيكونوروفا إلى محاولات تبييض وجوههم، مدعين إمتلاكهم الجنسية الأوكرانية، وأنهم كانوا جنودا في أوكرانيا. في حين لم يذكروا أنفسهم حمل الجنسية الأوكرانية وبالتالي يعاملون معاملة المرتزقة".وقال والد المرتزق المغربي المحتجز في جمهورية دونيتسك الشعبية، (إبراهيم السعدون) أمس الجمعة، إن ابنه "أسير حرب" وأنه حصل على الجنسية الأوكرانية، في محاوله لتبرير مشاركته في الأعمال القتالية التي جرت على أراضي الجمهورية.وأكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل وضع إثنين من المرتزقة البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.من جانبها أدانت الحكومة البريطانية، الحكم الصادر عن القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية، بإعدام إثنين بريطانيين قاتلا إلى جانب القوات الأوكرانية.وأصدرت المحكمة العليا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بوقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار جمهورية دونيتسك