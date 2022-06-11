https://arabic.sputniknews.com/20220611/كيف-تكتشف-مشاكل-العمود-الفقري-مبكرا-1063455077.html
كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟
كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟
يقوم الإنسان بمجموعة من الحركات بصورة منتظمة تشمل الجلوس والوقوف والانحناء وجميعها تعتمد على العمود الفقري، الذي يتكون من مجموعة فقرات تمتد من الرقبة حتى أسفل... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:07+0000
2022-06-11T20:07+0000
2022-06-11T20:07+0000
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ويمتد عبر العمود الفقري حبل الأعصاب الذي يربط جميع أعضاء الجسم ويعرف بـ "الحبل الشوكي".ولفت تقرير لموقع "ويب ميد"، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به العمود الفقري في الحفاظ على تماسك الجسم وقدرته على الحركة والتحكم في الأعضاء الأخرى عن طريق الحبل الشوكي الذي يربط المخ بباقي أعضاء الجسم.ويمكن أن يتعرض العمود الفقري لمجموعة من المشاكل التي يجب اكتشافها مبكرا سواء عن طريق مؤشرات معينة مثل آلام الذراعين والرجلين أو عن طريق الفحص الطبي.ويعد الانزلاق الغضروفي من أبرز المشاكل التي يتعرض لها العمود الفقري ويعرف بــ "الديسك" وهي حالة يحدث فيها تآكل الوسائد المطاطية التي تقلل من احتكاك فقرات العمود الفقري مع بعضها.ويمكن لهذا المشكلة أن تتفاقم مع تقدم العمر إذا لم يتم تداركها مبكرا والعمل على تخفيف آثارها عن طريق التمارين الرياضية أو العلاج أو في أسوأ الحالات عن طريق العمليات الجراحية.ويمكن اكتشاف مشاكل الانزلاق الغضروفي مبكرا عن طريق ملاحظة وجود آلام في الأطراف والشعور بتنميل أو ما يشبه وخذ الإبرة في بعض الأحيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/عملية-زرع-الحبل-الشوكي-تعيد-للمصابين-بالشلل-النصفي-القدرة-على-المشي-والسباحة-صور-وفيديو--1058222519.html
https://arabic.sputniknews.com/20200707/روبوت-صيني-يجري-جراحة-كبرى-في-العمود-الفقري-فيديو-1045939463.html
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منوعات, الصحة
كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟
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يقوم الإنسان بمجموعة من الحركات بصورة منتظمة تشمل الجلوس والوقوف والانحناء وجميعها تعتمد على العمود الفقري، الذي يتكون من مجموعة فقرات تمتد من الرقبة حتى أسفل الظهر.
ويمتد عبر العمود الفقري حبل الأعصاب الذي يربط جميع أعضاء الجسم ويعرف بـ "الحبل الشوكي".
ولفت تقرير لموقع "ويب ميد"، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به العمود الفقري في الحفاظ على تماسك الجسم وقدرته على الحركة والتحكم في الأعضاء الأخرى عن طريق الحبل الشوكي الذي يربط المخ بباقي أعضاء الجسم.
ويمكن أن يتعرض العمود الفقري لمجموعة من المشاكل التي يجب اكتشافها مبكرا سواء عن طريق مؤشرات معينة مثل آلام الذراعين والرجلين أو عن طريق الفحص الطبي.
ويعد الانزلاق الغضروفي من أبرز المشاكل التي يتعرض لها العمود الفقري
ويعرف بــ "الديسك" وهي حالة يحدث فيها تآكل الوسائد المطاطية التي تقلل من احتكاك فقرات العمود الفقري مع بعضها.
ويمكن لهذا المشكلة أن تتفاقم مع تقدم العمر إذا لم يتم تداركها مبكرا والعمل على تخفيف آثارها عن طريق التمارين الرياضية
أو العلاج أو في أسوأ الحالات عن طريق العمليات الجراحية.
ويمكن اكتشاف مشاكل الانزلاق الغضروفي
مبكرا عن طريق ملاحظة وجود آلام في الأطراف والشعور بتنميل أو ما يشبه وخذ الإبرة في بعض الأحيان.