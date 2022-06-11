عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/كيف-تكتشف-مشاكل-العمود-الفقري-مبكرا-1063455077.html
كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟
كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟
يقوم الإنسان بمجموعة من الحركات بصورة منتظمة تشمل الجلوس والوقوف والانحناء وجميعها تعتمد على العمود الفقري، الذي يتكون من مجموعة فقرات تمتد من الرقبة حتى أسفل... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T20:07+0000
2022-06-11T20:07+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050064966_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f62c02fd6f7a42c29a0c08ed06fafd68.jpg
ويمتد عبر العمود الفقري حبل الأعصاب الذي يربط جميع أعضاء الجسم ويعرف بـ "الحبل الشوكي".ولفت تقرير لموقع "ويب ميد"، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به العمود الفقري في الحفاظ على تماسك الجسم وقدرته على الحركة والتحكم في الأعضاء الأخرى عن طريق الحبل الشوكي الذي يربط المخ بباقي أعضاء الجسم.ويمكن أن يتعرض العمود الفقري لمجموعة من المشاكل التي يجب اكتشافها مبكرا سواء عن طريق مؤشرات معينة مثل آلام الذراعين والرجلين أو عن طريق الفحص الطبي.ويعد الانزلاق الغضروفي من أبرز المشاكل التي يتعرض لها العمود الفقري ويعرف بــ "الديسك" وهي حالة يحدث فيها تآكل الوسائد المطاطية التي تقلل من احتكاك فقرات العمود الفقري مع بعضها.ويمكن لهذا المشكلة أن تتفاقم مع تقدم العمر إذا لم يتم تداركها مبكرا والعمل على تخفيف آثارها عن طريق التمارين الرياضية أو العلاج أو في أسوأ الحالات عن طريق العمليات الجراحية.ويمكن اكتشاف مشاكل الانزلاق الغضروفي مبكرا عن طريق ملاحظة وجود آلام في الأطراف والشعور بتنميل أو ما يشبه وخذ الإبرة في بعض الأحيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/عملية-زرع-الحبل-الشوكي-تعيد-للمصابين-بالشلل-النصفي-القدرة-على-المشي-والسباحة-صور-وفيديو--1058222519.html
https://arabic.sputniknews.com/20200707/روبوت-صيني-يجري-جراحة-كبرى-في-العمود-الفقري-فيديو-1045939463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050064966_66:0:1846:1335_1920x0_80_0_0_fefb8edbfd5ae338d5608fb9a0491adb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

كيف تكتشف مشاكل العمود الفقري مبكرا؟

20:07 GMT 11.06.2022
© Depositphotos / Stockassoآلام أسفل الظهر
آلام أسفل الظهر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Depositphotos / Stockasso
تابعنا عبرTelegram
يقوم الإنسان بمجموعة من الحركات بصورة منتظمة تشمل الجلوس والوقوف والانحناء وجميعها تعتمد على العمود الفقري، الذي يتكون من مجموعة فقرات تمتد من الرقبة حتى أسفل الظهر.
ويمتد عبر العمود الفقري حبل الأعصاب الذي يربط جميع أعضاء الجسم ويعرف بـ "الحبل الشوكي".
منطقة الحوض في هيكل عظمي مخصص للأبحاث العلمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
"عملية زرع الحبل الشوكي" تعيد للمصابين بالشلل النصفي القدرة على المشي والسباحة... صور وفيديو
8 فبراير, 16:39 GMT
ولفت تقرير لموقع "ويب ميد"، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به العمود الفقري في الحفاظ على تماسك الجسم وقدرته على الحركة والتحكم في الأعضاء الأخرى عن طريق الحبل الشوكي الذي يربط المخ بباقي أعضاء الجسم.
ويمكن أن يتعرض العمود الفقري لمجموعة من المشاكل التي يجب اكتشافها مبكرا سواء عن طريق مؤشرات معينة مثل آلام الذراعين والرجلين أو عن طريق الفحص الطبي.
ويعد الانزلاق الغضروفي من أبرز المشاكل التي يتعرض لها العمود الفقري ويعرف بــ "الديسك" وهي حالة يحدث فيها تآكل الوسائد المطاطية التي تقلل من احتكاك فقرات العمود الفقري مع بعضها.
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2020
روبوت صيني يجري جراحة كبرى في العمود الفقري... فيديو
7 يوليو 2020, 17:00 GMT
ويمكن لهذا المشكلة أن تتفاقم مع تقدم العمر إذا لم يتم تداركها مبكرا والعمل على تخفيف آثارها عن طريق التمارين الرياضية أو العلاج أو في أسوأ الحالات عن طريق العمليات الجراحية.
ويمكن اكتشاف مشاكل الانزلاق الغضروفي مبكرا عن طريق ملاحظة وجود آلام في الأطراف والشعور بتنميل أو ما يشبه وخذ الإبرة في بعض الأحيان.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала