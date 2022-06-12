https://arabic.sputniknews.com/20220612/صفوة-تكشف-سبب-شائعات-ارتباطها-بكاظم-الساهر-1063489150.html
صفوة تكشف سبب شائعات ارتباطها بكاظم الساهر
صفوة تكشف سبب شائعات ارتباطها بكاظم الساهر
كشفت الفنانة المصرية صفوة سبب انتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين المطرب العراقي كاظم الساهر. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:57+0000
2022-06-12T15:57+0000
2022-06-12T15:57+0000
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أخبار الفنانين في مصر
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جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم"، أمس السبت.ولفتت صفوة إلى أن شخص ما يشبه كاظم الساهر، كان يزورها خلال كواليس مسرحية "قاعدين ليه"، مشيرة إلى أن تشابه الملامح بين هذا الشخص والمطرب العراقي هو سبب انتشار تلك الشائعات.يذكر أن صفوة بدأت مشوارها الفني بالعمل في الرقص الاستعراضي قبل أن تعتزل الرقص وتعمل في التمثيل.وشاركت صفوة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".
https://arabic.sputniknews.com/20220314/كاظم-الساهر-يثير-ضجة-بغنائه-مع-حفيدتيه-على-المسرح-لأول-مرة-صور-وفيديو-1059892026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الفنانين في مصر
صفوة تكشف سبب شائعات ارتباطها بكاظم الساهر
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كشفت الفنانة المصرية صفوة سبب انتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين المطرب العراقي كاظم الساهر.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم"، أمس السبت.
ولفتت صفوة إلى أن شخص ما يشبه كاظم الساهر
، كان يزورها خلال كواليس مسرحية "قاعدين ليه"، مشيرة إلى أن تشابه الملامح بين هذا الشخص والمطرب العراقي هو سبب انتشار تلك الشائعات.
يذكر أن صفوة بدأت مشوارها الفني بالعمل في الرقص الاستعراضي
قبل أن تعتزل الرقص وتعمل في التمثيل.
وشاركت صفوة في العديد من الأعمال الفنية
أبرزها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير".