https://arabic.sputniknews.com/20220613/قائد-الجيش-اللبناني-ندعم-أي-قرار-تتخذه-السلطة-السياسية-في-ملف-ترسيم-الحدود-فيديو-1063530005.html

قائد الجيش اللبناني: ندعم أي قرار تتخذه السلطة السياسية في ملف ترسيم الحدود... فيديو

قائد الجيش اللبناني: ندعم أي قرار تتخذه السلطة السياسية في ملف ترسيم الحدود... فيديو

صرح قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، أن القوات المسلحة اللبنانية ستدعم أي قرار تتخذه القيادة السياسية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:58+0000

2022-06-13T14:58+0000

2022-06-13T14:58+0000

أخبار الجيش اللبناني

قائد الجيش اللبناني

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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ووفقا لفيديو نشره الجيش اللبناني بحسابه في موقع "تويتر"، قال جوزيف عون إن موقف الجيش اللبناني واضح، مشيرا إلى عدم التفاته إلى تحليلات سياسية أو إعلامية.وتابع: "الجيش قد أعلن موقفه صراحةً بانتهاء مهمّته التّقنيّة، وأنّه يقف خلف السّلطة السّياسيّة في أيّ قرار تتّخذه، لسنا معنيّين بأيّ تعليقات أو تحليلات أو مواقف سواء أكانت سياسيّة أم إعلاميّة".تصريحات قائد الجيش اللبناني جاءت خلال كلمة له بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان.وفي حديثه مع الخريجين أكد قائد الجيش اللبناني ضرورة عدم تدخلهم في السياسة، لكنه طالبهم بضرورة الوعي بكيفية التعاطي مع الملفات التي تتشابك فيها السياسة بعوامل أخرى.وقال: "إنّ المعارف الّتي اكتسبتموها في الكليّة ستساهم في تطوير معارفكم، وكيفيّة مقاربتكم للاستحقاقات وتعاطيكم معها، بخاصّة تلك الّتي تتداخل فيها عوامل أخرى لا سيّما منها السّياسيّة، علمًا أنّنا لا نتدخّل في الشّؤون السّياسية إطلاقًا، إنّما يجب فهم الواقع السّياسي وتحليله تمهيدًا لاتّخاذ القرار، كملف ​ترسيم الحدود البحرية​ على سبيل المثال، الّذي كثرت التّحليلات والتّعليقات المتعلّقة به".يشار إلى أن تصريحات عون تتزامن مع وصول المبعوث الأمريكي لملف ترسيم الحدود السفير ​آموس هوكشتاين، الذي وصل إلى مطار بيروت اليوم الإثنين، لبدء جولة من المحادثات حول مشكلة الطاقة في البلاد، إضافة لملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

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أخبار الجيش اللبناني, قائد الجيش اللبناني, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل