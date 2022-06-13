https://arabic.sputniknews.com/20220613/لماذا-انخفض-سعر-بيتكوين-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-ديسمبر-2020؟-1063533419.html

لماذا انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020؟

لماذا انخفض سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020؟

انخفض سعر بيتكوين، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020، وذلك تحسبا للارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T16:29+0000

2022-06-13T16:29+0000

2022-06-13T16:29+0000

عملات

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ووفقا لموقع "ستاندرد"، فبحلول الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي (15:15 بتوقيت جرينتش)، كان سعر بيتكوين هو 22843 دولارًا ، بانخفاض 4980 دولارًا، 18% في اليوم.انخفضت العملة المشفرة الرائدة إلى أدنى مستوى لها في الجلسة عند 22594 دولارًا في وقت سابق، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 ديسمبر 2020، عندما هبطت إلى القاع خلال اليوم عند 21322 دولارًا.ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ختام اجتماع السياسة لشهر يونيو للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (إف أو إم سي) يوم الأربعاء.وفي حين كان من المتوقع في البداية أن يؤدي اجتماع يونيو/ حزيران إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي يتعامل مع 75 نقطة أساس، أو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بسبب التضخم الجامح.وأفادت وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المستهلك نما بنسبة 8.6% في العام حتى مايو، متوسعًا بأسرع معدل منذ عام 1981، حيث ارتفعت تكلفة كل شيء تقريبًا - من الطعام إلى الوقود والمأوى والملابس - الشهر الماضي . وبلغ متوسط ​​سعر البنزين في المضخة ، على وجه الخصوص ، أكثر من 5 دولارات للغالون لأول مرة على الإطلاق في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.يشار إلى أن الأسهم الأمريكية قد تراجعت أيضًا مع خسارة مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب في وول ستريت أكثر من 20 % على مدار العام لدخول ما يسمى بمنطقة السوق الهابطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220519/سعر-البيتكوين-يرتفع-بنسبة-5-ويتجاوز-30-ألف-دولارا-1062446283.html

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