https://arabic.sputniknews.com/20220614/الحكومة-اليمنية-تحتج-على-فيلم-وثائقي-لـدويتشه-فيله-وتعتبره-تزييفا-لوقائع-الحرب-في-اليمن-1063600938.html

الحكومة اليمنية تحتج على فيلم وثائقي لـ"دويتشه فيله" وتعتبره تزييفا لوقائع الحرب في اليمن

الحكومة اليمنية تحتج على فيلم وثائقي لـ"دويتشه فيله" وتعتبره تزييفا لوقائع الحرب في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، احتجاجها على فيلم بثه تلفزيون "دويتشه فيله" الألماني عن الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 7 أعوام، معتبرة أنه تضمن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T18:29+0000

2022-06-14T18:29+0000

2022-06-14T18:29+0000

العالم العربي

صراع اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، عبر "تويتر": "بناء على حق الرد وجهنا رسالة للسيد بيتر ليمبورغ مدير قناة (دويتشه فيله)، احتجاجا على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة بتاريخ 12 حزيران/يونيو بعنوان (حرب اليمن القذرة) والذي تجاوز حقيقة الحرب وأسبابها وتوصيفها بحسب القوانين المحلية والدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216".وأضاف: "تناول الفيلم نظرة أحادية للأحداث في اليمن، وتعمد إغفال الكثير من حقائق الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثي الإرهابية على الدولة والشعب اليمني منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014، واستخدامها السلاح والعنف أداة لتحقيق مكاسب سياسية والانقلاب على كل ما توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل".وتابع: "تضمن الفيلم اتهامات في غاية الخطورة للحكومة وأعضاء فيها وقيادات المحافظات، بدون أدلة وأسس ودون التواصل مع الحكومة وإعطائها الفرصة للتوضيح وتفنيد تلك الادعاءات، ودون الاستماع إلى وجهة نظر أخرى، وهذا لا يتفق مع أبسط قواعد العمل الإعلامي والحق في الاستماع للرأي الآخر والرد والتوضيح".وأردف الإرياني: "نعبر عن اعتراضنا على بث الفيلم الذي كال الاتهامات والتشهير دون أي أدلة ودون إعطاء الكيانات الرسمية والأشخاص فرصة للدفاع عن أنفسهم، في خلل ليس فقط في الجانب الإعلامي فقط بل والقانوني".واعتبر الوزير الإرياني أن "تلك الادعاءات والاتهامات وتصوير الحرب بغير حقيقتها وتوفير منصة لقيادات الحوثيين التي وصفتهم قرارات مجلس الأمن بالجماعة الإرهابية يمثل ضررا حقيقيا على الشعب اليمني ويرسل رسائل سلبية تشجعها على التمادي في سلوكها العنيف والإجرامي، ولا يسهم في الجهود الدولية الحثيثة للتهدئة والسلام"، على حد قوله.وأعرب وزير الإعلام اليمني عن "تطلعه لقيام القناة بإجراءاتها التي تكفل تلافي هذا الخلل وإزالة الضرر الذي ألحقه بث الفيلم"، داعيا القناة إلى "الاستماع لمزيد من التوضيحات والإجابات على الاستفسارات والقضايا التي تود الاستفسار عنها من الجهات الرسمية اليمنية".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزير-الإعلام-اليمني-نفذنا-كامل-التزاماتنا-في-الهدنة-وأنصار-الله-تواصل-الخروقات-1063496584.html

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العالم العربي, صراع اليمن