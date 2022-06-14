https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدولار-يرتفع-مقابل-الجنيه-المصري-1063594034.html

الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري

الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T16:10+0000

2022-06-14T16:10+0000

2022-06-14T16:10+0000

سعر الدولار اليوم

أخبار الجنيه المصري

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ووفقا لموقع مصراوي، زاد سعر الدولار ما يقارب الـ3 قروش، في عدد من البنوك المصرية، فيما ظل على أسعار الأمس في بنوك أخرى.ففي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وهو الوضع نفسه الذس شهده بنك مصر.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك قناة السويس: 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجنيه-المصري-يتراجع-أمام-الدولار-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-2017-1063266120.html

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سعر الدولار اليوم, أخبار الجنيه المصري