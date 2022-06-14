عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدولار-يرتفع-مقابل-الجنيه-المصري-1063594034.html
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:10+0000
2022-06-14T16:10+0000
سعر الدولار اليوم
أخبار الجنيه المصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653f781d1a6280fde1654ee0a4fc9b96.jpg
ووفقا لموقع مصراوي، زاد سعر الدولار ما يقارب الـ3 قروش، في عدد من البنوك المصرية، فيما ظل على أسعار الأمس في بنوك أخرى.ففي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وهو الوضع نفسه الذس شهده بنك مصر.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك قناة السويس: 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجنيه-المصري-يتراجع-أمام-الدولار-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-2017-1063266120.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104211/47/1042114730_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ef03a4d3520a60ea4a3e28a7e82fef82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سعر الدولار اليوم, أخبار الجنيه المصري

الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري

16:10 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
ووفقا لموقع مصراوي، زاد سعر الدولار ما يقارب الـ3 قروش، في عدد من البنوك المصرية، فيما ظل على أسعار الأمس في بنوك أخرى.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 2017
8 يونيو, 10:35 GMT
ففي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وهو الوضع نفسه الذس شهده بنك مصر.

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلى 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قرو، وفي بنك القاهرة وصل إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قرو، كذلك، وهو السعر نفسه الذي وصله في البنك التجاري الدولي.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك قناة السويس: 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала