https://arabic.sputniknews.com/20220614/الدولار-يرتفع-مقابل-الجنيه-المصري-1063594034.html
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:10+0000
2022-06-14T16:10+0000
2022-06-14T16:10+0000
سعر الدولار اليوم
أخبار الجنيه المصري
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ووفقا لموقع مصراوي، زاد سعر الدولار ما يقارب الـ3 قروش، في عدد من البنوك المصرية، فيما ظل على أسعار الأمس في بنوك أخرى.ففي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وهو الوضع نفسه الذس شهده بنك مصر.وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك قناة السويس: 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجنيه-المصري-يتراجع-أمام-الدولار-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-2017-1063266120.html
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سعر الدولار اليوم, أخبار الجنيه المصري
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري
تابعنا عبر
شهدت أسعار الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.
ووفقا لموقع مصراوي
، زاد سعر الدولار ما يقارب الـ3 قروش، في عدد من البنوك المصرية، فيما ظل على أسعار الأمس في بنوك أخرى.
ففي البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدولار إلى 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وهو الوضع نفسه الذس شهده بنك مصر.
وفي بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار إلى 18.72 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قرو، وفي بنك القاهرة وصل إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قرو، كذلك، وهو السعر نفسه الذي وصله في البنك التجاري الدولي.
وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل إلى 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي بنك قناة السويس: 18.68 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش، وفي مصرف
أبو ظبي الإسلامي: 18.73 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.