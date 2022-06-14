https://arabic.sputniknews.com/20220614/تونس-تفوز-بكأس-كيرين-الودية-بعد-اكتساح-اليابان-بثلاثية-نظيفة-1063589855.html
تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة
تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة
تمكن المنتخب التونسي من التتويج بكأس كيرين الدولية الودية بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:38+0000
2022-06-14T14:38+0000
2022-06-14T14:38+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
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وأقيمت المباراة بين منتخبي تونس واليابان على ملعب باناسونيك سويتا، حيث شهدت تفوق هجوميا كبيرا للمنتخب التونسي خلال الشوطين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".أحرز منتخب تونس أول أهدافه عن طريق محمد على بن رمضان، في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.واستطاع فرجاني ساسي إحراز الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 76، وظل النتيجة تقدم تونس بهدفين حتى الدقيقة 90 عندما أحرز عصام الجبالي الهدف الثالث للمنتخب التونسي.يذكر أن دورة كيرين هي دورة ودية لكرة القدم تستضيفها اليابان وتشارك فيها تونس في إطار استعدادها لخوض نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار تونس اليوم
تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة
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تمكن المنتخب التونسي من التتويج بكأس كيرين الدولية الودية بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.
وأقيمت المباراة بين منتخبي تونس واليابان على ملعب باناسونيك سويتا، حيث شهدت تفوق هجوميا
كبيرا للمنتخب التونسي خلال الشوطين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".
أحرز منتخب تونس أول أهدافه عن طريق محمد على بن رمضان، في الدقيقة 55 من عمر المباراة
عن طريق ركلة جزاء.
واستطاع فرجاني ساسي إحراز الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 76، وظل النتيجة تقدم تونس بهدفين حتى الدقيقة 90 عندما أحرز عصام الجبالي الهدف الثالث للمنتخب التونسي.
يذكر أن دورة كيرين هي دورة ودية لكرة القدم تستضيفها اليابان وتشارك فيها تونس في إطار استعدادها لخوض نهائيات كأس العالم
2022 الذي تستضيفه قطر.