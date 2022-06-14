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تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة
تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة
تمكن المنتخب التونسي من التتويج بكأس كيرين الدولية الودية بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:38+0000
2022-06-14T14:38+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
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وأقيمت المباراة بين منتخبي تونس واليابان على ملعب باناسونيك سويتا، حيث شهدت تفوق هجوميا كبيرا للمنتخب التونسي خلال الشوطين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".أحرز منتخب تونس أول أهدافه عن طريق محمد على بن رمضان، في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.واستطاع فرجاني ساسي إحراز الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 76، وظل النتيجة تقدم تونس بهدفين حتى الدقيقة 90 عندما أحرز عصام الجبالي الهدف الثالث للمنتخب التونسي.يذكر أن دورة كيرين هي دورة ودية لكرة القدم تستضيفها اليابان وتشارك فيها تونس في إطار استعدادها لخوض نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.
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رياضة, أخبار تونس اليوم

تونس تفوز بكأس كيرين الودية بعد اكتساح اليابان بثلاثية نظيفة

14:38 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID منتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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تمكن المنتخب التونسي من التتويج بكأس كيرين الدولية الودية بعدما فاز على نظيره الياباني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء.
وأقيمت المباراة بين منتخبي تونس واليابان على ملعب باناسونيك سويتا، حيث شهدت تفوق هجوميا كبيرا للمنتخب التونسي خلال الشوطين، حسبما ذكر موقع "فرانس 24".
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أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة على حساب البيرو بضربات الترجيح
أمس, 22:53 GMT
أحرز منتخب تونس أول أهدافه عن طريق محمد على بن رمضان، في الدقيقة 55 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.
واستطاع فرجاني ساسي إحراز الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 76، وظل النتيجة تقدم تونس بهدفين حتى الدقيقة 90 عندما أحرز عصام الجبالي الهدف الثالث للمنتخب التونسي.
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يذكر أن دورة كيرين هي دورة ودية لكرة القدم تستضيفها اليابان وتشارك فيها تونس في إطار استعدادها لخوض نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.
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