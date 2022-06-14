https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-الوزراء-الأردني-يبحث-مع-الحلبوسي-تعزيز-التعاون-الأمني-والاقتصادي-المشترك-1063568523.html
رئيس الوزراء الأردني يبحث مع الحلبوسي تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك
رئيس الوزراء الأردني يبحث مع الحلبوسي تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك
استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:48+0000
2022-06-14T10:48+0000
2022-06-14T10:48+0000
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محمد الحلبوسي
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وأكد الخصاونة حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع العراق الشقيق ثنائيا وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر، مؤكدا بهذا الصدد "تطلع الأردن لسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي تعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين ومنها المدينة الاقتصادية على الحدود ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة".وقال رئيس الوزراء: "ما يصيب العراق من خير او شر ينعكس علينا جميعا في المنطقة ونحن نتطلع الى عودة العراق للقيام بدوره المحوري والطليعي في محيطه العربي والدولي".من جهته أكد رئيس مجلس النواب العراقي حرص مجلس النواب العراقي بكافة أطيافه السياسية على تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية مع الأردن، وفقا لـ "وكالة الأنباء الأردنية".كما أكد دعم مجلس النواب العراقي للاتفاقات التي تمت بين الأردن والعراق ومصر في إطار آلية التعاون الثلاثي خدمة لمسيرة التعاون الاقتصادي المشترك الذي ينعكس إيجابا على الدول الثلاث وشعوبها.ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى الأردن، منتصف ليلة الأحد الماضي في زيارة رسمية.يذكر أن مدينة العقبة الأردنية شهدت قمة رباعية، في شهر مارس/آذار الماضي، ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إضافة إلى مشاركة وزير الدولة السعودي تركي بن محمد.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يصل-إلى-الأردن-للقاء-الملك-عبد-الله-1063506814.html
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العالم العربي, العراق, أخبار الأردن, محمد الحلبوسي
رئيس الوزراء الأردني يبحث مع الحلبوسي تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك
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استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس.
وأكد الخصاونة حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع العراق الشقيق ثنائيا وفي إطار آلية التعاون الثلاثي مع مصر
، مؤكدا بهذا الصدد "تطلع الأردن لسرعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها والتي تعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين ومنها المدينة الاقتصادية على الحدود ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة".
وقال رئيس الوزراء: "ما يصيب العراق من خير او شر ينعكس علينا جميعا في المنطقة ونحن نتطلع الى عودة العراق للقيام بدوره المحوري والطليعي في محيطه العربي والدولي".
من جهته أكد رئيس مجلس النواب العراقي حرص مجلس النواب العراقي بكافة أطيافه السياسية على تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية مع الأردن، وفقا لـ "وكالة الأنباء الأردنية"
.
كما أكد دعم مجلس النواب العراقي للاتفاقات التي تمت بين الأردن والعراق ومصر
في إطار آلية التعاون الثلاثي خدمة لمسيرة التعاون الاقتصادي المشترك الذي ينعكس إيجابا على الدول الثلاث وشعوبها.
ووصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى الأردن، منتصف ليلة الأحد الماضي في زيارة رسمية.
يذكر أن مدينة العقبة الأردنية شهدت قمة رباعية
، في شهر مارس/آذار الماضي، ضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إضافة إلى مشاركة وزير الدولة السعودي تركي بن محمد.