https://arabic.sputniknews.com/20220615/الخطوط-العراقية-تبحث-مع-غازبروم-وشركات-روسية-أخرى-تولي-نقل-موظفيها-للعراق-1063669202.html
الخطوط العراقية تبحث مع "غازبروم" وشركات روسية أخرى تولي نقل موظفيها للعراق
الخطوط العراقية تبحث مع "غازبروم" وشركات روسية أخرى تولي نقل موظفيها للعراق
تبحث الخطوط الجوية العراقية مع شركة "غازبروم" وشركات روسية أخرى، لا سيما النفطية، تولي مهمة نقل موظفيها إلى العراق. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T17:33+0000
2022-06-15T17:33+0000
2022-06-15T17:33+0000
العالم العربي
العراق
الخطوط الجوية العراقية
روسيا
شركة غازبروم
شركة لوك اويل
روسنفط
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدير الخطوط الجوية العراقية في موسكو، علي الجابري، لـ "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "نريد توقيع اتفاقيات مع شركات روسية مختلفة في العراق، مثل شركات النفط، التي ترسل في كثير من الأحيان، وفودا من روسيا إلى العراق"، مشيرا إلى أن هذه الشركات ترحب بالعرض المقدم من الخطوط العراقية.وتابع المسؤول العراقي أنه من بين هذه الشركات، "غازبروم و"لوك أويل" و"روسنفط"، موضحا أنه غالبا ما يسافر مهندسي هذه الشركات إلى العراق.وأكد الجابري، "نحن نناقش الآن مع شركة "غازبروم" تزويدهم بطائرة خاصة شهريا لنقل الموظفين إلى العراق ونأمل أن نوقع قريبا عقدا معهم".وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية، موسكو، بعد تعليق الرحلات جراء تفشي وباء كورونا.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، "واع"، "الخطوط العراقية تستأنف الرحلات إلى موسكو اعتباراً من 25 ديسمبر".وكانت روسيا قد علقت الرحلات الجوية من وإلى العديد من الدول، منذ مارس/آذار 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/غازبروم-نفط-تبدأ-حفر-بئرها-الخامس-في-حقل-سركالا-بالعراق-عام-2022-1053638958.html
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العالم العربي, العراق, الخطوط الجوية العراقية, روسيا, شركة غازبروم, شركة لوك اويل, روسنفط
الخطوط العراقية تبحث مع "غازبروم" وشركات روسية أخرى تولي نقل موظفيها للعراق
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تبحث الخطوط الجوية العراقية مع شركة "غازبروم" وشركات روسية أخرى، لا سيما النفطية، تولي مهمة نقل موظفيها إلى العراق.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدير الخطوط الجوية العراقية في موسكو، علي الجابري، لـ "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء: "نريد توقيع اتفاقيات مع شركات روسية مختلفة في العراق، مثل شركات النفط، التي ترسل في كثير من الأحيان، وفودا من روسيا إلى العراق"، مشيرا إلى أن هذه الشركات ترحب بالعرض المقدم من الخطوط العراقية
.
وتابع المسؤول العراقي أنه من بين هذه الشركات، "غازبروم و"لوك أويل" و"روسنفط"، موضحا أنه غالبا ما يسافر مهندسي هذه الشركات إلى العراق.
وأكد الجابري، "نحن نناقش الآن مع شركة "غازبروم"
تزويدهم بطائرة خاصة شهريا لنقل الموظفين إلى العراق ونأمل أن نوقع قريبا عقدا معهم".
وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخطوط الجوية العراقية
استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية، موسكو، بعد تعليق الرحلات جراء تفشي وباء كورونا.
وكانت روسيا قد علقت الرحلات الجوية من وإلى العديد من الدول، منذ مارس/آذار 2020، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.