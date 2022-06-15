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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-إجلاء-نحو-22-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-1063673906.html
الدفاع الروسية: إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
الدفاع الروسية: إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:35+0000
2022-06-15T19:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 21 ألفا و999 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال اليوم الماضي، بينهم 2351 طفلا، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية أكثر من 1.8 مليون شخص، بينهم أكثر من 294 ألف طفل".كما عبرت أكثر من 278 ألف سيارة خاصة حدود روسيا الاتحادية. وأشار ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين يعمل في مناطق روسيا.واختتم ميزينتسيف بالقول: "خلال اليوم الماضي تلقينا 87 طلب إجلاء إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مناطق زابوروجيه وميكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. وهناك 2758136 طلبًا من هذا القبيل في قاعدة البيانات من أصل 2139 منطقة في أوكرانيا وأراضي جمهوريات دونباس التي تسيطر عليها سلطات كييف".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-كييف-تعرقل-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-آزوت-للكيماويات-1063673724.html
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الدفاع الروسية: إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا

19:35 GMT 15.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك
إجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 21 ألفا و999 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال اليوم الماضي، بينهم 2351 طفلا، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية أكثر من 1.8 مليون شخص، بينهم أكثر من 294 ألف طفل".
كما عبرت أكثر من 278 ألف سيارة خاصة حدود روسيا الاتحادية. وأشار ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين يعمل في مناطق روسيا.
واختتم ميزينتسيف بالقول: "خلال اليوم الماضي تلقينا 87 طلب إجلاء إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مناطق زابوروجيه وميكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. وهناك 2758136 طلبًا من هذا القبيل في قاعدة البيانات من أصل 2139 منطقة في أوكرانيا وأراضي جمهوريات دونباس التي تسيطر عليها سلطات كييف".
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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