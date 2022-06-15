https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-إجلاء-نحو-22-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-1063673906.html

الدفاع الروسية: إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا

الدفاع الروسية: إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا ودونباس إلى روسيا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء نحو 22 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T19:35+0000

2022-06-15T19:35+0000

2022-06-15T19:35+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة إعلامية: "رغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 21 ألفا و999 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا خلال اليوم الماضي، بينهم 2351 طفلا، بذلك، يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية أكثر من 1.8 مليون شخص، بينهم أكثر من 294 ألف طفل".كما عبرت أكثر من 278 ألف سيارة خاصة حدود روسيا الاتحادية. وأشار ميزينتسيف إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إيواء مؤقت للاجئين يعمل في مناطق روسيا.واختتم ميزينتسيف بالقول: "خلال اليوم الماضي تلقينا 87 طلب إجلاء إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مناطق زابوروجيه وميكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. وهناك 2758136 طلبًا من هذا القبيل في قاعدة البيانات من أصل 2139 منطقة في أوكرانيا وأراضي جمهوريات دونباس التي تسيطر عليها سلطات كييف".وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-كييف-تعرقل-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-آزوت-للكيماويات-1063673724.html

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روسيا