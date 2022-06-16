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https://arabic.sputniknews.com/20220616/خطوات-تجميع-المستكشف-الإماراتي-راشد-الذي-يتجه-إلى-القمر-قريبا-فيديو-1063717159.html
خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو
خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو
تستعد الإمارات لإرسال مستكشف إلى سطح القمر يحمل اسم "راشد"، من المقرر أن ينطلق خلال أشهر. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:33+0000
2022-06-16T13:34+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسيقوم "المستكشف الإماراتي راشد" بأول مهمة عربية إلى القمر، حسبما تقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ونشرت الوكالة مقطع فيديو على "تويتر" يرصد خطوات تجميع المستكشف "راشد" خطوة بخطوة داخل مركز "محمد بن راشد للفضاء".وقال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، في تصريح سابق، أمس الأربعاء، إن المستكشف "راشد" سينزل على سطح القمر خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية.والتقى ابن راشد بالفريق الذي يشارك في مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، مؤكدا أن "المستكشف راشد" سيمثل مرحلة جديدة في مجال استكشاف الفضاء بالنسبة لدولة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مسبار-الأمل-الإماراتي-يرصد-ظاهرة-جديدة-على-المريخ-1061698188.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو

13:33 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.06.2022)
© AP Photo / Uncreditedمركز محمد بن راشد للفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Uncredited
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تستعد الإمارات لإرسال مستكشف إلى سطح القمر يحمل اسم "راشد"، من المقرر أن ينطلق خلال أشهر.
وسيقوم "المستكشف الإماراتي راشد" بأول مهمة عربية إلى القمر، حسبما تقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو على "تويتر" يرصد خطوات تجميع المستكشف "راشد" خطوة بخطوة داخل مركز "محمد بن راشد للفضاء".
وقال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، في تصريح سابق، أمس الأربعاء، إن المستكشف "راشد" سينزل على سطح القمر خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية.
إطلاق مسبار الأمل، في أول مهمة عربية إلى المريخ، الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
مسبار الأمل الإماراتي يرصد ظاهرة جديدة على المريخ
28 أبريل, 10:29 GMT
والتقى ابن راشد بالفريق الذي يشارك في مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، مؤكدا أن "المستكشف راشد" سيمثل مرحلة جديدة في مجال استكشاف الفضاء بالنسبة لدولة الإمارات.
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مشروع المريخ2117 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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