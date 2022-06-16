https://arabic.sputniknews.com/20220616/خطوات-تجميع-المستكشف-الإماراتي-راشد-الذي-يتجه-إلى-القمر-قريبا-فيديو-1063717159.html
خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو
خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو
تستعد الإمارات لإرسال مستكشف إلى سطح القمر يحمل اسم "راشد"، من المقرر أن ينطلق خلال أشهر. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:33+0000
2022-06-16T13:33+0000
2022-06-16T13:34+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/38/1036783834_0:112:2693:1627_1920x0_80_0_0_c08ad4797f38f805a1ad12b9315f3947.jpg
وسيقوم "المستكشف الإماراتي راشد" بأول مهمة عربية إلى القمر، حسبما تقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ونشرت الوكالة مقطع فيديو على "تويتر" يرصد خطوات تجميع المستكشف "راشد" خطوة بخطوة داخل مركز "محمد بن راشد للفضاء".وقال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، في تصريح سابق، أمس الأربعاء، إن المستكشف "راشد" سينزل على سطح القمر خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية.والتقى ابن راشد بالفريق الذي يشارك في مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، مؤكدا أن "المستكشف راشد" سيمثل مرحلة جديدة في مجال استكشاف الفضاء بالنسبة لدولة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/مسبار-الأمل-الإماراتي-يرصد-ظاهرة-جديدة-على-المريخ-1061698188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103678/38/1036783834_187:0:2506:1739_1920x0_80_0_0_ab2a1dcdede2373f96392e03c441e23c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
خطوات تجميع "المستكشف الإماراتي راشد" الذي يتجه إلى القمر قريبا... فيديو
13:33 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
تستعد الإمارات لإرسال مستكشف إلى سطح القمر يحمل اسم "راشد"، من المقرر أن ينطلق خلال أشهر.
وسيقوم "المستكشف الإماراتي راشد" بأول مهمة عربية
إلى القمر، حسبما تقول وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ونشرت الوكالة مقطع فيديو على "تويتر" يرصد خطوات تجميع المستكشف "راشد" خطوة بخطوة داخل مركز "محمد بن راشد للفضاء".
وقال محمد بن راشد، حاكم دبي ونائب الرئيس الإماراتي، في تصريح سابق، أمس الأربعاء، إن المستكشف "راشد" سينزل على سطح
القمر خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية.
والتقى ابن راشد بالفريق الذي يشارك في مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، مؤكدا أن "المستكشف راشد" سيمثل مرحلة جديدة في مجال استكشاف الفضاء
بالنسبة لدولة الإمارات.