https://arabic.sputniknews.com/20220616/ديزني-محبطة-بعد-منع-عرض-فيلم-لايتيير-في-14-دولة-مسلمة-1063741360.html

"ديزني" محبطة بعد منع عرض فيلم "لايتيير" في 14 دولة مسلمة

"ديزني" محبطة بعد منع عرض فيلم "لايتيير" في 14 دولة مسلمة

منعت السلطات في معظم أنحاء العالم الإسلامي عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"، الأحدث من "ديزني" في دور السينما، بعد إدراج قبلة قصيرة بين زوجين مثليين، حسبما... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T18:52+0000

2022-06-16T18:52+0000

2022-06-16T18:52+0000

منوعات

مجتمع

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وقالت "والت ديزني" إن 13 دولة والأراضي الفلسطينية منعت فيلم استوديوهات "بيكسار" الذي يظهر فيه الممثل كريس إيفانز الذي كان مصدر إلهام لرائد الفضاء "باظ لايتيير" من أفلام "قصة لعبة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".يمثل هذا تحديا كبيرا في شباك التذاكر لأحد أكبر أفلام "ديزني" للرسوم المتحركة لهذا العام، حيث تحاول صناعة السينما الأمريكية الخروج من أعماق جائحة فيروس كورونا. قدر المحللون أنه قد يحقق إجمالي دخل قرب 100 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى.يتضمن الفيلم شخصية أنثوية عبرت عنها الممثلة أوزو أدوبا وهي تقبل لفترة وجيزة شريكة حياتها في مشهد واحد في الفيلم الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار. رفضت هيئات الرقابة في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة ذلك، حيث تجرم القوانين العلاقات المثلية.وقالت "ديزني" إن الدول التي رفضت السماح بعرض الفيلم تشمل البحرين ومصر وإندونيسيا والعراق والأردن والكويت ولبنان وماليزيا وعمان وقطر والسعودية وسوريا والإمارات.وصف نجوم الفيلم القرار بأنه مخيب للآمال، وقال إيفانز لوكالة "أسوشيتيد برس" في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نعم، إنه محبط. إحباط حلو ومر لأنه في نفس الوقت، لا تزال هناك أماكن لم تلحق به".سمحت الاستوديوهات للرقابة بقطع المشاهد محل الخلاف في الأفلام في الماضي، بما في ذلك في سوق الشرق الأوسط، لكن في الآونة الأخيرة، واجهت "ديزني" احتجاجات من النشطاء وموظفيها بشأن ما وصفوه باستجابة الرئيس التنفيذي بوب تشابك البطيئة في انتقاده علنا لتشريع فلوريدا الذي أطلق عليه المعارضون اسم مشروع قانون "لا تقل مثلي الجنس".وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في أواخر مارس/ آذار على مشروع القانون، الذي يحظر التعليمات المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسية في رياض الأطفال حتى الصف الثالث. حذف المشهد في وقت سابق من الفيلم ولكن أعيد لاحقا بعدما احتج موظفو "بيكسار" على استجابة "ديزني" لضغوط حاكم فلوريدا.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/السلطات-السعودية-تصادر-ألعابا-وأغراضا-تحمل-ألوان-علم-المثليين-في-العاصمة-1063642273.html

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