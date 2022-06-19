https://arabic.sputniknews.com/20220619/ماذا-وراء-تصريحات-بايدن-بأنه-لن-يعقد-اجتماعا-ثنائيا-مع-ولي-العهد-السعودي-1063862767.html
ماذا وراء تصريحات بايدن بأنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي
ماذا وراء تصريحات بايدن بأنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط، الشهر المقبل. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:47+0000
2022-06-19T13:47+0000
2022-06-19T13:47+0000
راديو
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ماذا وراء تصريحات بايدن بأنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي
ماذا وراء تصريحات بايدن بأنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي
وجاءت إجابة جو بايدن ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارته للسعودية.على جانبٍ آخر، أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا بعد لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ في روسيا، الذي لم تكن السعودية على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه.وكان وزير الطاقة السعودي قد شبه علاقة السعودية بروسيا "بدفء طقس الرياض"، جاء ذلك التصريح قبل أقل من شهر على زيارة بايدن إلى السعودية لأول مرة منذ دخوله إلى البيت الأبيض.وأشار إلى أن تراجع الرئيس الأمريكي عن سياساته وتصريحاته بشأن السعودية، تعني أن هناك خطاباً يفرضه الواقع والحاجة إلى المملكة العربية السعودية، خاصةً في مجال النفط وزيادة إنتاجه في ظل تأثيرات ما يحدث على الساحة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع موجات التضخم في أمريكا مما قد يؤثر سلباً على فرص بايدن في انتخابات التجديد النصفي للحزب الديمقراطي في نوفمبر المقبل.على جانبٍ آخر، قال المحلل السياسي د.عبد الله العساف، "إن تصريح الرئيس الأمريكي بعدم عقده لقاءً ثنائياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس السياسات المرتبكة للرئيس الأمريكي.وأكد العساف "أن هناك فتورا فعليا في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وصلت لحد الفتور غير الجيد لدولتين مهمتين في المنطقة والإقليم والعالم".وأكد أن الانفتاح السعودي على روسيا لم يكن نكايةً بأمريكا، مشيرا في الوقت نفسه أن تحسين العلاقات مع أمريكا لن يؤثر على علاقة السعودية مع روسيا، لأن المملكة تسعى لتنويع سياساتها وعلاقاتها الاستراتيجية.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "بوضوح".
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ماذا وراء تصريحات بايدن بأنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لن يعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط، الشهر المقبل.
وجاءت إجابة جو بايدن
ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع موضوع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خلال زيارته للسعودية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد في وقت سابق، أنه لم يأمر بقتل الصحفي وأن ذلك يؤذيه ويؤذي السعودية شعورياً.
على جانبٍ آخر، أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا بعد لقاء "مفاجئ" تحدثت عنه وسائل إعلام سعودية على هامش منتدى سان بطرسبورغ في روسيا، الذي لم تكن السعودية
على قائمة المشاركين بصفة رسمية فيه.
وكان وزير الطاقة السعودي قد شبه علاقة السعودية بروسيا "بدفء طقس الرياض"، جاء ذلك التصريح قبل أقل من شهر على زيارة بايدن إلى السعودية لأول مرة منذ دخوله إلى البيت الأبيض.
في هذا الصدد، قال الباحث في الشؤون الأمريكية في مركز الأهرام د.أحمد سيد أحمد، "إن السعودية تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لأمريكا علماً بأن السياسات والمصالح المشتركة والمصالح الأمريكية تفرض دائماً أن يكون هناك علاقات قوية مع دول المنطقة المعتدلة خاصةً المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن تراجع الرئيس الأمريكي عن سياساته وتصريحاته بشأن السعودية، تعني أن هناك خطاباً يفرضه الواقع والحاجة إلى المملكة العربية السعودية
، خاصةً في مجال النفط وزيادة إنتاجه في ظل تأثيرات ما يحدث على الساحة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع موجات التضخم في أمريكا مما قد يؤثر سلباً على فرص بايدن في انتخابات التجديد النصفي للحزب الديمقراطي في نوفمبر المقبل.
على جانبٍ آخر، قال المحلل السياسي د.عبد الله العساف، "إن تصريح الرئيس الأمريكي بعدم عقده لقاءً ثنائياً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعكس السياسات المرتبكة للرئيس الأمريكي.
وأوضح أن هذه التصريحات جاءت لإرضاء الناخبين الأمريكيين ولإرضاء الإعلام واليسار حتى يفوز حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة .
وأكد العساف "أن هناك فتورا فعليا في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وصلت لحد الفتور غير الجيد لدولتين مهمتين في المنطقة والإقليم والعالم".
وأكد أن الانفتاح السعودي على روسيا لم يكن نكايةً بأمريكا، مشيرا في الوقت نفسه أن تحسين العلاقات مع أمريكا
لن يؤثر على علاقة السعودية مع روسيا، لأن المملكة تسعى لتنويع سياساتها وعلاقاتها الاستراتيجية.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "بوضوح
".