https://arabic.sputniknews.com/20220619/مسؤول-عراقي-روسيا-لاعب-رئيسي-بسوق-النفط-ولا-ينبغي-إقحام-السياسة-في-قرارات-أوبك-1063872721.html

مسؤول عراقي: روسيا لاعب رئيسي بسوق النفط ولا ينبغي إقحام السياسة في قرارات "أوبك"

مسؤول عراقي: روسيا لاعب رئيسي بسوق النفط ولا ينبغي إقحام السياسة في قرارات "أوبك"

علق الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الأحد، على ما يتردد من أنباء في الأونة الأخيرة بشأن إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقيات إنتاج النفط. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T16:34+0000

2022-06-19T16:34+0000

2022-06-19T16:34+0000

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بغداد – سبوتنيك. وقال جهاد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إنه "لا نريد أن نشرك السياسة في قرارات أوبك".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.وضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالفعل على البلدان من أجل زيادة إنتاجها من النفط الخام، بعدما أدت الأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.اتفقت روسيا، وهي إحدى أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، مع "أوبك" و9 دول من خارجها العام الماضي على ضخ مزيد من الخام بشكل تدريجي كل شهر.وبحسب الصحيفة، من المتوقع الآن أن ينخفض إنتاج روسيا بنحو 8% هذا العام، ومع ذلك، لا يمكن التحديد قطعا ما إذا كانت موسكو ستوافق على الإعفاء من أهداف الإنتاج المتفق عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/مصدر-لـسبوتنيك-لجنة-أوبك-لم-تناقش-مسألة-استبعاد-روسيا--1062995320.html

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روسيا, أسعار النفط اليوم, اقتصاد, العراق