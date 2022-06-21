https://arabic.sputniknews.com/20220621/محمد-صلاح-ينشر-صورا-جديدة-مع-زوجته-وبناته-احتفالا-ببلوغه-30-عاما-1063993542.html
محمد صلاح ينشر صورا جديدة مع زوجته وابنتيه احتفالا ببلوغه 30 عاما
محمد صلاح ينشر صورا جديدة مع زوجته وابنتيه احتفالا ببلوغه 30 عاما
نشر لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة تجمعه بزوجته وبناته، احتفالا بعيد ميلاده الـ30. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:15+0000
2022-06-21T14:15+0000
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الصور نشرها نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتجمعه بزوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان.وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30.وكان المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، أثار جدلا مؤخرا بعد انتقاده لمحمد صلاح.وقال حسن شحاتة إن "محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم".وأضاف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية أرى أن محمد صلاح لم يقدم شيئا حتى الآن مع منتخب مصر، فهو نجم من نجوم العالم ولابد حين يأتي مع منتخب بلاده يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير".واعتبر شحاته والذي درب منتخب الفراعنة في الفترة من 2004 إلى 2011 وتوج معه ببطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010، أن صلاح لم يكن موجودا في الصورة بشكل جيد في مباريات كثيرة مع منتخب مصر.وختم تصريحاته بالقول: "منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل محمد صلاح دائما تحت ضغط من أكثر من لاعب، فحين كان يستلم الكرة تجد 3 لاعبين محيطين به، فكان لابد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب آخر لتفادي هذا الأمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/محمد-صلاح-يكشف-سر-استلام-زوجته-جائزة-الحذاء-الذهبي-بدلا-منه-فيديو-1059428708.html
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مجتمع, منوعات, رياضة, ليفربول, مصر
محمد صلاح ينشر صورا جديدة مع زوجته وابنتيه احتفالا ببلوغه 30 عاما
14:15 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:16 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
نشر لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، صورا جديدة تجمعه بزوجته وبناته، احتفالا بعيد ميلاده الـ30.
الصور نشرها نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، وتجمعه بزوجته ماغي وابنتيه مكة وكيان.
وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30.
وكان المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، حسن شحاتة، أثار جدلا مؤخرا بعد انتقاده لمحمد صلاح.
وقال حسن شحاتة
إن "محمد صلاح نجم من نجوم العالم، وكل ما فعله يعطيه الحق بأن يكون نجم النجوم".
وأضاف في تصريحاته لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "من الناحية الفنية أرى أن محمد صلاح لم يقدم شيئا حتى الآن مع منتخب مصر، فهو نجم من نجوم العالم ولابد حين يأتي مع منتخب بلاده يجب أن يقدم أفضل من ذلك بكثير".
واعتبر شحاته والذي درب منتخب الفراعنة في الفترة من 2004 إلى 2011 وتوج معه ببطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي في 2006 و2008 و2010، أن صلاح لم يكن موجودا في الصورة بشكل جيد في مباريات كثيرة مع منتخب مصر.
وختم تصريحاته بالقول: "منتخب مصر كان يلعب بطريقة تجعل محمد صلاح
دائما تحت ضغط من أكثر من لاعب، فحين كان يستلم الكرة تجد 3 لاعبين محيطين به، فكان لابد من تغيير الطريقة واستخدام أسلوب آخر لتفادي هذا الأمر".