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الموز... "فاكهة ذهبية" لها فوائد صحية كبيرة
الموز... "فاكهة ذهبية" لها فوائد صحية كبيرة
يحتاج الإنسان إلى مصادر غذاء متنوعة يساهم كل منها في منح الجسم عناصر غذائية تزيد قدرته على أداء الوظائف الحيوية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:54+0000
2022-06-23T10:54+0000
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وتعد ثمار الموز من الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة لها فوائد صحية كثيرة أورد موقع "ويب ميد" بعضها في تقرير وصف فيه الموز بـ "الفاكهة الذهبية".ويقول الموقع إن تناول ثمرة موز كبيرة يمنح الجسم:ما هي الفوائد الصحية لحصول الجسم على هذه العناصر والفيتامينات:يمثل البوتاسيوم الذي يحصل عليه الجسم من الموز 19 في المئة من جرعة البوتاسيوم اليومية التي تحتاجها النساء و15 في المئة من النسبة التي يحتاجها الرجال.يساهم حصول الجسم على البوتاسيوم في تخليصه من الصوديوم الزائد ويؤدي ذلك إلى استرخاء جدران الأوعية الدموية.يساهم ذلك في التحكم في ضغط الدم.يعد فيتامين "ب - 6" الذي يحصل عليه الجسم من الموز عنصرا ضروريا للجهاز المناعي للإنسان كما يساهم في تقوية الأعصاب وزيادة كفاءة المخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/لماذا-من-المفيد-تناول-موزة-واحدة-يوميا-1059028778.html
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منوعات

الموز... "فاكهة ذهبية" لها فوائد صحية كبيرة

10:54 GMT 23.06.2022
© facebookما هو الموز الأفضل
ما هو الموز الأفضل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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يحتاج الإنسان إلى مصادر غذاء متنوعة يساهم كل منها في منح الجسم عناصر غذائية تزيد قدرته على أداء الوظائف الحيوية.
وتعد ثمار الموز من الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة لها فوائد صحية كثيرة أورد موقع "ويب ميد" بعضها في تقرير وصف فيه الموز بـ "الفاكهة الذهبية".

ويقول الموقع إن تناول ثمرة موز كبيرة يمنح الجسم:

120 سعرة حرارية.
490 ملليغراما من البوتاسيوم.
فيتامين "ب - 6".

ما هي الفوائد الصحية لحصول الجسم على هذه العناصر والفيتامينات:

يمثل البوتاسيوم الذي يحصل عليه الجسم من الموز 19 في المئة من جرعة البوتاسيوم اليومية التي تحتاجها النساء و15 في المئة من النسبة التي يحتاجها الرجال.
موز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
لماذا من المفيد تناول موزة واحدة يوميا
23 فبراير, 06:21 GMT
يساهم حصول الجسم على البوتاسيوم في تخليصه من الصوديوم الزائد ويؤدي ذلك إلى استرخاء جدران الأوعية الدموية.
يساهم ذلك في التحكم في ضغط الدم.
يعد فيتامين "ب - 6" الذي يحصل عليه الجسم من الموز عنصرا ضروريا للجهاز المناعي للإنسان كما يساهم في تقوية الأعصاب وزيادة كفاءة المخ.
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