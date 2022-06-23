https://arabic.sputniknews.com/20220623/كوريا-الجنوبية-تتخذ-إجراء-جديدا-بشأن-تشغيل-السيارات-ذاتية-القيادة-1064076592.html

كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن تشغيل السيارات ذاتية القيادة

كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن تشغيل السيارات ذاتية القيادة

تخطط كوريا الجنوبية لاتخاذ إجراء جديد بشأن السيارات ذاتية القيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T07:28+0000

2022-06-23T07:28+0000

2022-06-23T07:28+0000

منوعات

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يشمل الإجراء الجديد توسيع مناطق التشغيل التجريبي لتلك السيارات، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن لجنة مناطق التشغيل التجريبي لتلك السيارات تقوم باختيار 7 مناطق جديدة للتشغيل التجريبي إضافة إلى توسيع 3 مناطق موجودة فعليا.وأوضحت أنها ستقوم بالإعلان عن قرارها الخاص بهذا الشأن، غدا الجمعة، مشيرة إلى أن المناطق الجديدة تشمل منطقتين حصريتين، إضافة إلى مناطق تعاني من النقص في وسائل المواصلات.وذكرت الوكالة أنه بعد إعلان المناطق الجديدة رسميا سيصبح عدد مناطق التشغيل التجريبي للسيارات ذاتية القيادة 14 منطقة تشمل 10 مدن وأقاليم في كوريا الجنوبية.يذكر أن تلك المناطق ستشهد تشغيل السيارات ذاتية القيادة وفقا للقانون الخاصة بهذه النوع من السيارات الذي تم إصداره في عام 2020.

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