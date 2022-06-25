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https://arabic.sputniknews.com/20220625/الإسماعيلي-يعلن-انسحابه-من-بطولة-كأس-مصر-بسبب-قرعة-دور-الـ-16-1064198650.html
الإسماعيلي يعلن انسحابه من بطولة كأس مصر بسبب قرعة دور الـ 16
الإسماعيلي يعلن انسحابه من بطولة كأس مصر بسبب قرعة دور الـ 16
أعلن نادي الإسماعيلي المصري انسحابه من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2021/ 2022) بسبب اعتراضه على قرعة دور الـ 16 من البطولة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T16:03+0000
2022-06-25T16:03+0000
رياضة
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ووفقا لقرعة دور الـ 16، التي تم الإعلان عنها، اليوم السبت، سيتواجه نادي الإسماعيلي مع نادي الزمالك، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" المصري.وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا، قال فيه إن النادي يعترض على توجيه القرعة، مشيرا إلى أن "لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية تعمدتا تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، في ذات الوقت الذي تم فيه توزيع 8 أندية من رقم 3 إلى رقم 8 بالقرعة".ولفت البيان إلى أن رابطة الأندية ولجنة المسابقات رفضتا اعتراض الإسماعيلي خلال إجراء القرعة، مشيرا إلى أنه تم تبرير ذلك بتأجيل النقاش إلى ما بعد إجراء القرعة دون أن يتم الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".واعتبر النادي الإسماعيلي أن قرعة كأس مصر لم يتم إجراؤها بطريقة عادلة، وأن بعض الأندية تمت مجاملتها على حساب أندية أخرى بصورة تخالف مبدأ تكافؤ الفرص.وأوضح البيان أن ذلك هو السبب الذي جعل النادي يعلن انسحابه من البطولة.يذكر أن القرعة التي تم الإعلان تشمل مواجهة الإسماعيلي والزمالك ثم بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والمصري ضد إيسترن كومباني ثم إمبي ضد البنك الأهلي، والمقاولون ضد الجونة وطلائع الجيش في مواجهة السويس وسموحة في مواجهة كفر الشيخ.
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رياضة

الإسماعيلي يعلن انسحابه من بطولة كأس مصر بسبب قرعة دور الـ 16

16:03 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعلن نادي الإسماعيلي المصري انسحابه من بطولة كأس مصر للموسم الحالي (2021/ 2022) بسبب اعتراضه على قرعة دور الـ 16 من البطولة.
ووفقا لقرعة دور الـ 16، التي تم الإعلان عنها، اليوم السبت، سيتواجه نادي الإسماعيلي مع نادي الزمالك، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" المصري.
وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا، قال فيه إن النادي يعترض على توجيه القرعة، مشيرا إلى أن "لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورابطة الأندية تعمدتا تثبيت الأهلي والزمالك أول وثاني الدوري الممتاز الموسم الماضي، في ذات الوقت الذي تم فيه توزيع 8 أندية من رقم 3 إلى رقم 8 بالقرعة".
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ولفت البيان إلى أن رابطة الأندية ولجنة المسابقات رفضتا اعتراض الإسماعيلي خلال إجراء القرعة، مشيرا إلى أنه تم تبرير ذلك بتأجيل النقاش إلى ما بعد إجراء القرعة دون أن يتم الاستماع لشكاوى ممثلي الأندية".
واعتبر النادي الإسماعيلي أن قرعة كأس مصر لم يتم إجراؤها بطريقة عادلة، وأن بعض الأندية تمت مجاملتها على حساب أندية أخرى بصورة تخالف مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح البيان أن ذلك هو السبب الذي جعل النادي يعلن انسحابه من البطولة.
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يذكر أن القرعة التي تم الإعلان تشمل مواجهة الإسماعيلي والزمالك ثم بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والمصري ضد إيسترن كومباني ثم إمبي ضد البنك الأهلي، والمقاولون ضد الجونة وطلائع الجيش في مواجهة السويس وسموحة في مواجهة كفر الشيخ.
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