https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصين-تطور-آلة-عملاقة-لحفر-الأنفاق-طولها-226-مترا-1064207433.html
الصين تطور آلة عملاقة لحفر الأنفاق طولها 226 مترا
الصين تطور آلة عملاقة لحفر الأنفاق طولها 226 مترا
تمثل عملية إنشاء الأنفاق واحدة من العمليات الهندسية الدقيقة التي يتم إجراؤها بواسطة آلات عملاقة تستطيع العمل تحت سطح الأرض. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T19:15+0000
2022-06-25T19:15+0000
2022-06-25T19:15+0000
منوعات
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وتمثل الصين واحدة من الدول التي تطور آلات خاصة بحفر الأنفاق ومنها آلة حفر يصل طولها إلى 226 مترا، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.ونشرت الصحيفة صورة لآلة الحفر العملاقة ترصد جانبا من تصميمها، مشيرة إلى أنها ستكون رأس الحربة في عملية حفر نفق عملاق في ماليزيا خاصة بشبكة ضخمة من السكك الحديدية.وتحمل الآلة اسم "تي بي إم - 1" ويصل قطر القواطع الخاصة بالحفر إلى 8.98 مترا، إضافة إلى طولها الذي يصل إلى 266 مترا.وتسهم آلات الحفر في إنشاء ممرات خاصة بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية بصورة تساعد على قطع مسافات أقل عبر موانع مثل الأنهار أو الجبال، التي لا يمكن شق الطرق التقليدية عبرها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الصين تطور آلة عملاقة لحفر الأنفاق طولها 226 مترا
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تمثل عملية إنشاء الأنفاق واحدة من العمليات الهندسية الدقيقة التي يتم إجراؤها بواسطة آلات عملاقة تستطيع العمل تحت سطح الأرض.
وتمثل الصين واحدة من الدول التي تطور آلات خاصة بحفر الأنفاق
ومنها آلة حفر يصل طولها إلى 226 مترا، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.
ونشرت الصحيفة صورة لآلة الحفر العملاقة ترصد جانبا من تصميمها، مشيرة إلى أنها ستكون رأس الحربة في عملية حفر نفق عملاق
في ماليزيا خاصة بشبكة ضخمة من السكك الحديدية.
وتحمل الآلة اسم "تي بي إم - 1" ويصل قطر القواطع الخاصة بالحفر إلى 8.98 مترا، إضافة إلى طولها الذي يصل إلى 266 مترا.
وتسهم آلات الحفر في إنشاء ممرات خاصة بالسكك الحديدية
أو بالطرق البرية بصورة تساعد على قطع مسافات أقل عبر موانع مثل الأنهار أو الجبال، التي لا يمكن شق الطرق التقليدية عبرها.