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https://arabic.sputniknews.com/20220625/فوائد-متعددة-للمشي-أبرزها-تخفيف-التهاب-المفاصل-وصحة-القلب-1064208914.html
فوائد متعددة للمشي أبرزها تخفيف التهاب المفاصل وصحة القلب
فوائد متعددة للمشي أبرزها تخفيف التهاب المفاصل وصحة القلب
تتنوع الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها بصورة يومية ويعد المشي أفضلها لأنها لا يحتاج إلى أي تجهيزات خاصة ويمكن ممارسته بصورة يومية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:27+0000
2022-06-25T20:27+0000
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ويسهم المشي في منح الجسم العديد من الفوائد أبرزها تخفيف آلام المفاصل، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد".ولفت الموقع إلى أن من يعانون من آلام المفاصل خاصة في منطقة الركبة ربما يعتقدون خطأ أن المشي ليس مفيدا بالنسبة لهم.وتابع: "المشي ربما يكون تمرينا عظيما لعلاج آلام المفاصل"، مضيفا: "يمكنك ممارسة المشي بالتدريج".ولفت الموقع إلى أنه يمكن لم يريد ممارسة المشي أن يبدأ المشي بصورة بطيئة ثم المشي لمسافات طويلة والمداومة على ذلك.وأوضح الموقع أن مداومة المشي له فوائد أخرى منها تقوية عضلات الساقين وتحسين كفاءة العمود الفقري وزيادة مرونة الجسم.ويضاف إلى ذلك أن المشي يسهم في تحسين حالة القلب خاصة عندما يتم المداومة عليه في الصباح الباكر.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/كم-دقيقة-في-اليوم-تحتاج-للمشي-لتكون-بصحة-جيدة-1062641162.html
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منوعات

فوائد متعددة للمشي أبرزها تخفيف التهاب المفاصل وصحة القلب

20:27 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTفتاة تمارس رياضة المشي
فتاة تمارس رياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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تتنوع الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها بصورة يومية ويعد المشي أفضلها لأنها لا يحتاج إلى أي تجهيزات خاصة ويمكن ممارسته بصورة يومية.
ويسهم المشي في منح الجسم العديد من الفوائد أبرزها تخفيف آلام المفاصل، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد".
ولفت الموقع إلى أن من يعانون من آلام المفاصل خاصة في منطقة الركبة ربما يعتقدون خطأ أن المشي ليس مفيدا بالنسبة لهم.
وتابع: "المشي ربما يكون تمرينا عظيما لعلاج آلام المفاصل"، مضيفا: "يمكنك ممارسة المشي بالتدريج".
ولفت الموقع إلى أنه يمكن لم يريد ممارسة المشي أن يبدأ المشي بصورة بطيئة ثم المشي لمسافات طويلة والمداومة على ذلك.
المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
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وأوضح الموقع أن مداومة المشي له فوائد أخرى منها تقوية عضلات الساقين وتحسين كفاءة العمود الفقري وزيادة مرونة الجسم.
ويضاف إلى ذلك أن المشي يسهم في تحسين حالة القلب خاصة عندما يتم المداومة عليه في الصباح الباكر.
© Sputnik15 فائدة لرياضة المشي
15 فائدة لرياضة المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
15 فائدة لرياضة المشي
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