https://arabic.sputniknews.com/20220626/الدفاع-الروسية-تعلن-تحرير-سيفيرودونيتسك-وعدة-مدن-محورية-في-دونباس-بالكامل-1064240522.html

الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل

الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل

محاور عدة تناقش في "عالم سبوتنيك" على أثير "راديو سبوتنيك": الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل، والكاظمي يتوجه لطهران... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T15:42+0000

2022-06-26T15:42+0000

2022-06-26T15:42+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكامل

الدفاع الروسية تعلن تحرير سيفيرودونيتسك وعدة مدن محورية في دونباس بالكاملقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن "وحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وبدعم من القوات المسلحة الروسية، حررت كل من مدن سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي وفورونوفو وسيروتينو بالكامل".وأضاف أنه "تم إحباط محاولة العدو لتحويل المنطقة الصناعية لمصنع آزوت إلى مركز مقاومة محصن"، مؤكدا أن أراضي هذا المصنع تسيطر عليها الوحدات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضح أنه "مع تحرير سيفيرودونيتسك وبوروفسكوي، أصبحت كامل أراضي الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي دونيتس داخل حدود جمهورية لوغانسك الشعبية تحت سيطرتها الكاملة".إلى ذلك، قال الضابط في القوات المسلحة لجمهورية لوغانسك الشعبية أندري ماروتشكو، إن "الكتائب الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية والقوات الروسية الحليفة تقاتل داخل المناطق السكنية في مدينة ليسيتشانسك".وأضاف أن مدينة سفيرودنيتسيك كانت بمثابة خاصرة رخوة، معتبرا أن السيطرة عليها سيؤدي إلى تعزيز الخط الدفاعي الحدودي لروسيا، فضلا عن تأمين إطلالة بحرية ضامنة لمتنفس روسي بعيدا عن الضغط الأوربي.الكاظمي يتوجه لطهران بعد لقائه ولي العهد السعودي في الرياضأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي.وأضافت أن الزعيمين أكدا على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.وأشارت إلى أن الجانبين تطرقا إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.وتأتي زيارة الكاظمي للرياض قبيل زيارته المرتقبة لطهران، التي يبدأها، الأحد 26 يونيو/حزيران.وأوضحت أن الأزمة بين طهران والرياض تلقي بظلالها على الوضع السياسي في العراق لما له من أهمية جيوسياسية.الاتحاد الأوروبي يعلن أن الجولة الجديدة من مفاوضات الاتفاق النووي قد تعقد في دولة خليجيةقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فيينا لن تكون مكانا للمحادثات القادمة بين إيران والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لطهران، أن "المحادثات من المرجح أن تتم في مكان ما في الخليج وبشكل أكثر تحديدًا في بلد من بلدان الخليج".وأوضح أن "المفاوضات لن تنعقد في فيينا لأن أمريكا ليست ضمن المفاوضات بصورة دول 4+1".وأشار إلى أن "الدولة الخليجية التي يمكن أن ترعى وتستقبل اجتماع الأطراف الدولية مع إيران حول الملف النووي هي (عُمان) لما لها من علاقة وطيدة بالمجتمع الدولي وإيران، وأثبتت أن دورها معتدل وعلى الحياد بين كل الأطراف".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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