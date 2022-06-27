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https://arabic.sputniknews.com/20220627/تغريدة-لنائبة-بايدن-تثير-غضب-الأمريكيين-1064304430.html
تغريدة لنائبة بايدن تثير غضب الأمريكيين
تغريدة لنائبة بايدن تثير غضب الأمريكيين
واجهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، هجوما حادا ونادرا من أعضاء الحزبين بعد منشور لها عبر "تويتر" تحدثت فيه عن "الكفاح من أجل حقوق الإجهاض" ليلة الجمعة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T14:12+0000
2022-06-27T14:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وعلى حسابها الرسمي، نشرت هاريس صورة لها وهي تشاهد تغطية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول الاحتجاجات المؤيدة لحق الاختيار أثناء طيرانها على متن الطائرة الرئاسية الثانية.وغردت هاريس: "أعرف أن هناك نساء خائفات. إلى من يشعرن بالوحدة والخوف؛ أريدك أن تعرفي أن الرئيس وأنا نقاتل من أجلك ومن أجل حقوقك، ونحن في هذه المعركة معا".بعد ما ألغت المحكمة العليا حكم قضية "رو ضد ويد" الذي يعود لعام 1973 ويمنح الحق في الإجهاض للنساء لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل، اندلعت احتجاجات عدة مؤيدة لحق الاختيار في جميع أنحاء البلاد مع حدوث أعمال شغب في المدن الكبرى.رغم استنكار العديد من السياسيين الديمقراطيين الآخرين لقرار المحكمة، إلا أن العديد من مستخدمي "تويتر" الليبراليين وصفوا تغريدة هاريس بأنها غامضة للغاية ولا معنى لها.وكتبت هيلاري كيلي، المساهمة في مجلة "نيويورك ماغازين": "هل يمكن أن تكوني محددة؟ مثل، كيف تقاتلين.. صفي التكتيكات واشرحي السياسة". فيما قال الممثل جيمس أوربانياك مازحا: "أريدك أن تعرفي؛ نحن نشاهد التلفاز". وذكرت الكاتبة جوان مكارتر: "أنا على ارتفاع 36 ألف قدم، أشاهد تلفزيون كبير في طائرة خاصة، والرسالة هي، نحن في هذا معا.. لست متأكدة من أنكم يا رفاق ستصلون إلى المكان الذي يوجد فيه بقيتنا الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-الحق-في-المثلية-خطأ-يجب-مراجعته-1064168972.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

تغريدة لنائبة بايدن تثير غضب الأمريكيين

14:12 GMT 27.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021.
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، 13 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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واجهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، هجوما حادا ونادرا من أعضاء الحزبين بعد منشور لها عبر "تويتر" تحدثت فيه عن "الكفاح من أجل حقوق الإجهاض" ليلة الجمعة.
وعلى حسابها الرسمي، نشرت هاريس صورة لها وهي تشاهد تغطية لشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول الاحتجاجات المؤيدة لحق الاختيار أثناء طيرانها على متن الطائرة الرئاسية الثانية.
وغردت هاريس: "أعرف أن هناك نساء خائفات. إلى من يشعرن بالوحدة والخوف؛ أريدك أن تعرفي أن الرئيس وأنا نقاتل من أجلك ومن أجل حقوقك، ونحن في هذه المعركة معا".
بعد ما ألغت المحكمة العليا حكم قضية "رو ضد ويد" الذي يعود لعام 1973 ويمنح الحق في الإجهاض للنساء لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل، اندلعت احتجاجات عدة مؤيدة لحق الاختيار في جميع أنحاء البلاد مع حدوث أعمال شغب في المدن الكبرى.
رغم استنكار العديد من السياسيين الديمقراطيين الآخرين لقرار المحكمة، إلا أن العديد من مستخدمي "تويتر" الليبراليين وصفوا تغريدة هاريس بأنها غامضة للغاية ولا معنى لها.
المحكمة العليا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية: الحق في المثلية خطأ يجب مراجعته
24 يونيو, 18:42 GMT
وكتبت هيلاري كيلي، المساهمة في مجلة "نيويورك ماغازين": "هل يمكن أن تكوني محددة؟ مثل، كيف تقاتلين.. صفي التكتيكات واشرحي السياسة". فيما قال الممثل جيمس أوربانياك مازحا: "أريدك أن تعرفي؛ نحن نشاهد التلفاز".
وذكرت الكاتبة جوان مكارتر: "أنا على ارتفاع 36 ألف قدم، أشاهد تلفزيون كبير في طائرة خاصة، والرسالة هي، نحن في هذا معا.. لست متأكدة من أنكم يا رفاق ستصلون إلى المكان الذي يوجد فيه بقيتنا الآن".
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