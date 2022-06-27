https://arabic.sputniknews.com/20220627/ما-العقبات-التي-تواجه-ميقاتي-لتشكيل-الحكومة-اللبنانية؟-1064315295.html

ما العقبات التي تواجه ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

ما العقبات التي تواجه ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

مع انطلاق المشاورات النيابية غير الملزمة، يواجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الكثير من العقبات، كما يمتلك الكثير من نقاط القوة من أجل إنهاء تشكيل حكومته. 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T17:49+0000

2022-06-27T17:49+0000

2022-06-27T17:49+0000

أخبار لبنان

تقارير سبوتنيك

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ويرى المراقبون أن ميقاتي الذي بات في منأى عن شروط التيار الوطني الحر "التعجيزية"، كونه جاء من دون أصواتها النيابية، يواجه أزمة الأكثرية الواجب توفيرها من أجل منح الثقة لحكومته، وكذلك أزمة انتهاء عهد الرئيس عون بعد 4 أشهر، مما يجعل هناك صعوبات لإنجاز حكومة في هذا الوقت.ويتخوف البعض من دخول لبنان في مرحلة فراغ دستوري وعجز ميقاتي عن تشكيل حكومة، لا سيما أن تكليفه لم يكن بأكثرية مريحة كالمعتاد، بل حصل على أصوات بالكاد تكفي لتكليفه رئيسًا للحكومة، لكنها غير كافية لمنح حكومته الثقة.وكلّف ميقاتي، بتأليف الحكومة لولاية ثانية بعد أن حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة، حيث نال 54 صوتا مقابل 46 ورقة بيضاء و25 صوتا للمرشح نواف سلام، وصوتا واحدا لسعد الحريري، وصوتا واحدا لروعة الحلاب.نقاط قوةاعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني والسياسي اللبناني، أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يمتلك الكثير من نقاط القوة بعد أن تم تكليفه من دون أصوات التيار الوطني الحر، وهو الداعم الأساسي لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي ينتظر أي تشكيلة حكومية ترضي هذا التيار السياسي للتوقيع عليها.وتابع: "ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، وبنفس الوقت رئيس الحكومة المكلف، بالتالي حكومته موجودة ويحكم من خلالها، وسيقدم تشكيلة للرئيس عون، إذا رضي رئيس الجمهورية بالتشكيلات التي سيقدمها ميقاتي يذهب لحكومة جديدة لمدة 4 أشهر فقط، لأن هذا المتبقى من عمر عهده، وإلا سيكتفي بحكومة تصريف الأعمال حتى انتهاء عهد عون، وبالتالي يصبح التيار الوطني الحر أكثر ضعفا مع انتهاء عهد الرئيس".ويرى أن "ميقاتي ليس متعجلا لتشكيل حكومة، لافتا إلى أنه مرتاح لوضعه السياسي، لأنه رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلفة، بالتالي لديه عدد كافي من الأصوات والحلفاء السياسيين الذين يقدمون له الدعم الكامل لكي يحكم سواء شكلت الحكومة أم لم تشكل".وأوضح أن لبنان اليوم في المرحلة الأخيرة من عهد عون، وبعدها الدخول لواقع سياسي ومعادلات سياسية جديدة، وإلى تدخلات إقليمية ودولية لفرض رئيس جمهورية يكون قادرا على الحكم في الداخل والتواصل مع المجتمعين الغربي والعربي.صعوبات وعراقيلبدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك صعوبات كبيرة أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، منها أن البعض يربط تشكيل الحكومة بانتخاب رئيس جمهورية بعد 4 أشهر، وذلك له حسابات بالعهد الجديد ونهاية العهد الحالي، وبدور التيار الوطني الحر وغيرها من المسائل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تحديات موجودة ومطروحة وحاضرة بتشكيل الحكومة، خاصة أن رئيس الحكومة يواجه صعوبات كبيرة، لأنه لم ينل أصلا نصف النواب، عدد الذين رشحوا الرئيس مقاتي أقل من النصف، لذلك هذه الحكومة حتى تتشكل بحاجة إلى إقناع التيار الوطني الحر للمشاركة من أجل توفير أكثرية، بالإضافة إلى بعض المستقلين وغيرهم، لا سيما وأن بعض الأطراف الرئيسية التي لم تسم ميقاتي رئيسا للحكومة لن تشارك بهذه الحكومة، هناك إذا عقبة أساسية بتوفير أكثرية نيابية للحكومة حتى تستطيع أن تنال الثقة.وتابع: "دائما في لبنان هناك مشكلة الحصص للفريق الذي يشارك في تشكيل الحكومة، ولجهة توزيع الحقائب على الوزراء الموجودين، فالبعض يطرح ترميم هذه الحكومة بتعديل بعض الوزارات، والبعض يفضل أن يكون هناك حكومة جديدة كليًا حتى يكون لها وزن وقدرة على الاستمرار، لذلك هناك أيضا صيغ متعددة ومتنوعة ويوجد خلافات حولها".وأوضح أن حالة المراوحة يمكن أن تستمر حتى تتضح الأمور وتتبدل بعض المعطيات الإقليمية والدولية التي ربما تساعد على تسريع تشكيل الحكومة، لذلك هناك تحديات عديدة وهناك انتظار للموقف الدول، وهناك اتصالات وتسويات من تحت الطاولة من أجل إقناع شريعة واسعة وعدد كبير من النواب من أجل تأمين أكثرية لتشكيل الحكومة، كل هذه المعطيات بانتظار الأيام المقبلة حتى تتبلور بشكل أكبر.وعقب تكليفه، أكد ميقاتي أن "صندوق النقد الدولي هو المعبر الأساسي للإنقاذ وبدون الاتفاق معه لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".وتابع: "لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب، أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".

https://arabic.sputniknews.com/20220624/بعد-تكليفه-برئاسة-الحكومة-ما-الذي-يستطيع-ميقاتي-تقديمه-للبنان-في-ولايته-الثانية؟-1064165925.html

https://arabic.sputniknews.com/20220202/وكالة-تكشف-عن-خطة-حكومة-ميقاتي-لمعالجة-الأزمة-المالية-في-لبنان-1057619443.html

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