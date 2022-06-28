https://arabic.sputniknews.com/20220628/السلطات-اليابانية-تطالب-الشعب-بتوفير-الطاقة-مع-استمرار-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064376540.html

السلطات اليابانية تطالب الشعب بتوفير الطاقة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

السلطات اليابانية تطالب الشعب بتوفير الطاقة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

طالبت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، الشعب بضرورة توفير استخدام الطاقة، نظرا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة. 28.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-28T16:48+0000

2022-06-28T16:48+0000

2022-06-28T16:48+0000

قطاع الطاقة

قلة فرص العمل في اليابان

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ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية، فقد وجهت شركة "طوكيو القابضة" للطاقة الكهربائية نداء طالبت فيه الأسر والشركات في العاصمة والمناطق المجاورة خفض استهلاك الكهرباء، وذلك استجابة لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وقضايا البنية التحتية.وقال بيان للشركة إنه "من الضروري اتخاذ خطوات معقولة لتوفير الطاقة بما في ذلك إطفاء الأنوار غير الضرورية من الساعة 3 مساءً، حتى الساعة 6 مساءً مع الاستخدام المناسب لمكيفات الهواء".وفي حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، سلط وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، كويشي هاجيودا، الضوء على الطلب المتزايد المستمر على الطاقة في المساء عند دعوة الجمهور للتعاون.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة الإمدادات من النصف الثاني من هذا الأسبوع أو بعد ذلك، مستشهدا بالإنتاج المتوقع من محطات الطاقة التي ستنتهي من الصيانة والتفتيش الدوري.وتواجه اليابان احتمالية صيف حار طويل بعد أن قالت وكالة الأرصاد أمس الاثنين إن موسم الأمطار السنوي قد سجل أقرب نهاية له في منطقة طوكيو منذ أن أصبحت السجلات متاحة في عام 1951.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/العاصمة-اليابانية-تتعرض-لارتفاع-في-درجات-الحرارة-لم-تشهده-منذ-150-عاما-1064343784.html

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قطاع الطاقة, قلة فرص العمل في اليابان