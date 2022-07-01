عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الطاقة-المتجددة-هل-تنجح-أوروبا-في-جعلها-بديلا-عن-الغاز-والنفط-الروسيين؟-1064481782.html
الطاقة المتجددة... هل تنجح أوروبا في جعلها بديلا عن الغاز والنفط الروسيين؟
الطاقة المتجددة... هل تنجح أوروبا في جعلها بديلا عن الغاز والنفط الروسيين؟
هل تنجح أوروبا في ما يسمونه التحول الأخضر، أو إيجاد مصادر للطاقة المتجددة، وجعلها بديلا عن الغاز والنفط الروسيين؟ سؤال بدأ يتردد مع خطى متسارعة من شركات... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:41+0000
2022-07-01T07:41+0000
الهيدروجين
الطاقة المتجددة
أخبار النفط الروسي
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050622146_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c24fa3eedeb7482795fa48d72dfd0ef7.jpg
ففي كندا على سبيل المثال، هناك سعي حثيث لتسريع انتقال أوروبا إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث أكدت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا"، لوكالة "سبوتنيك" أنها تعمل مع شركائها لمساعدة الدول الأوروبية في استخدام الهيدروجين، معللة ذلك برغبتها في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، وفقا لها.كذلك فإن مفاوضات تحدثت عنها وسائل إعلامية، تجري الآن بين ألمانيا وإسبانيا وكندا، الذين يبحثون عن طرق لزيادة صادرات الطاقة من الساحل الشرقي لكندا إلى أوروبا.وقالت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا": "نعمل مع شركائنا الدوليين لتقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي على المدى القصير والمتوسط ​، مع تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين".وقالت الشركة: "لقد أنشأنا مؤخرًا مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز الطبيعي المسال لاستكشاف الفرص المتاحة لكندا في هذا المجال".ومع ذلك، فقد فرضت الحكومة الكندية شروطًا على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، بما في ذلك ضمان عدم إعاقة أهداف الانبعاثات في الدولة من خلال إنتاج الغاز وتسييله.وقالت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا": "في النهاية، سيتم اتخاذ قرارات الاستثمار في المشروع من قبل المؤيدين بناءً على قدرتهم على الامتثال للمعايير التنظيمية الفيدرالية والإقليمية أثناء التنافس داخل السوق العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220523/بلومبرغ-خطة-أوروبا-الطموحة-لاستبدال-الغاز-الروسي-تعاني-من-مشكلة-اختناق-بالعرض--1062624938.html
https://arabic.sputniknews.com/20220628/إيطاليا-أوروبا-بحاجة-إلى-خطط-طوارئ-في-حالة-توقف-إمدادات-الغاز-الروسي-تماما-1064374134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050622146_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3ea358d4c46f56c2806a9d36a55f4b9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الهيدروجين, الطاقة المتجددة, أخبار النفط الروسي, أخبار الاتحاد الأوروبي

الطاقة المتجددة... هل تنجح أوروبا في جعلها بديلا عن الغاز والنفط الروسيين؟

07:41 GMT 01.07.2022
© Depositphotos / Aa-wطاقة الهيدروجين
طاقة الهيدروجين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / Aa-w
تابعنا عبرTelegram
هل تنجح أوروبا في ما يسمونه التحول الأخضر، أو إيجاد مصادر للطاقة المتجددة، وجعلها بديلا عن الغاز والنفط الروسيين؟ سؤال بدأ يتردد مع خطى متسارعة من شركات أوروبية في هذا الاتجاه، ودعم حكومي لنشاطاتها في البحث عن تلك المصادر.
ففي كندا على سبيل المثال، هناك سعي حثيث لتسريع انتقال أوروبا إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث أكدت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا"، لوكالة "سبوتنيك" أنها تعمل مع شركائها لمساعدة الدول الأوروبية في استخدام الهيدروجين، معللة ذلك برغبتها في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، وفقا لها.
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
"بلومبرغ": خطة أوروبا "الطموحة" لاستبدال الغاز الروسي تعاني من مشكلة "اختناق بالعرض"
23 مايو, 15:01 GMT
كذلك فإن مفاوضات تحدثت عنها وسائل إعلامية، تجري الآن بين ألمانيا وإسبانيا وكندا، الذين يبحثون عن طرق لزيادة صادرات الطاقة من الساحل الشرقي لكندا إلى أوروبا.
وقالت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا": "نعمل مع شركائنا الدوليين لتقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي على المدى القصير والمتوسط ​، مع تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين".

ويتضمن ما يسمى بـ "التحول الأخضر" التحويل إلى مصادر الطاقة مثل الهيدروجين، أيضًا الغاز الطبيعي المسال (LNG).

وقالت الشركة: "لقد أنشأنا مؤخرًا مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز الطبيعي المسال لاستكشاف الفرص المتاحة لكندا في هذا المجال".
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
إيطاليا: أوروبا بحاجة إلى "خطط طوارئ" في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي تماما
28 يونيو, 16:06 GMT
ومع ذلك، فقد فرضت الحكومة الكندية شروطًا على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، بما في ذلك ضمان عدم إعاقة أهداف الانبعاثات في الدولة من خلال إنتاج الغاز وتسييله.

وقالت الحكومة الكندية إنها ستطلب من أي مشروع مستقبلي الامتثال للوائح الفيدرالية والإقليمية بشأن إنتاج الطاقة والأهداف البيئية، لافتة إلى أنها ستفرض على متعهدي المشاريع الجديدة إثبات أن الصادرات لأوروبا من المنشآت المبنية حديثًا ستحل محل الوقود الأحفوري الروسي؛ النفط والغاز؛ والفحم كمصدر للطاقة.

وقالت شركة "ناتشرال ريسورسز كندا": "في النهاية، سيتم اتخاذ قرارات الاستثمار في المشروع من قبل المؤيدين بناءً على قدرتهم على الامتثال للمعايير التنظيمية الفيدرالية والإقليمية أثناء التنافس داخل السوق العالمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала