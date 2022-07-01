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https://arabic.sputniknews.com/20220701/بـ-400-ألف-جنيه-استرليني-أسبوعيا-صلاح-الأعلى-أجرا-في-البريميرليغ-فما-ترتيبه-عالميا؟-1064519790.html
بـ 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا... صلاح الأعلى أجرا في البريميرليغ.. فما ترتيبه عالميا؟
بـ 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا... صلاح الأعلى أجرا في البريميرليغ.. فما ترتيبه عالميا؟
بعد أشهر من التكهنات حول المستقبل، أعلن محمد صلاح عن موافقته على عقد جديد مع ليفربول، حتى عام 2025، بأجر يبلغ 400 ألف جنيه استرليني (482 ألف دولار) في الأسبوع، 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T20:38+0000
2022-07-01T20:48+0000
رياضة
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راتب محمد صالح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا حول العالم، والأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي، متجاوزا الأجر الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.يحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا حول العالم.ويعد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، هو الأعلى الذي يتحصل على 960 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، أيضا من باريس سان جيرمان، يليه زميله في النادي الفرنسي نيمار براتب 606 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.في المركز الثاني يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذ، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين بدخل قدره 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، بحسب صحيفة "وجاء في المركز الرابع صلاح بـ 400 ألف استرليني أسبوعيا، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين بدخل قدره 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.المركز السابع يتقاسمه النرويجي أرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) براتب 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.وفي المركز التاسع، أنطوان غريزمان الذي يلعب في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة مقابل راتب قدره 356 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.في حين يتذيل العشرة الكبار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بدخل 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، يتلقاها من نادي بايرن ميونخ الألماني.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/كلوب-صلاح-أصبح-ملكا-في-ليفربول-وسنواته-الأفضل-لم-تأت-بعد-1064515300.html
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رياضة, منوعات

بـ 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا... صلاح الأعلى أجرا في البريميرليغ.. فما ترتيبه عالميا؟

20:38 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 20:48 GMT 01.07.2022)
© AP Photo / Frank Augsteinلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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بعد أشهر من التكهنات حول المستقبل، أعلن محمد صلاح عن موافقته على عقد جديد مع ليفربول، حتى عام 2025، بأجر يبلغ 400 ألف جنيه استرليني (482 ألف دولار) في الأسبوع،
راتب محمد صالح الجديد هو الأعلى في تاريخ ليفربول، ويجعل النجم المصري من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا حول العالم، والأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي، متجاوزا الأجر الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يحتل صلاح (30 عاما) المرتبة الرابعة في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا حول العالم.
ويعد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جرمان، هو الأعلى الذي يتحصل على 960 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، أيضا من باريس سان جيرمان، يليه زميله في النادي الفرنسي نيمار براتب 606 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
في المركز الثاني يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذ، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين بدخل قدره 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، بحسب صحيفة "
يورغن كلوب مدرب ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
كلوب: صلاح أصبح ملكا في ليفربول وسنواته الأفضل لم تأت بعد
17:06 GMT
وجاء في المركز الرابع صلاح بـ 400 ألف استرليني أسبوعيا، فيما يتقاسم المركز الخامس نجما مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ومانشستر سيتي البلجيكي كيفين دي بروين بدخل قدره 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
المركز السابع يتقاسمه النرويجي أرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) براتب 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.
وفي المركز التاسع، أنطوان غريزمان الذي يلعب في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من برشلونة مقابل راتب قدره 356 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.
في حين يتذيل العشرة الكبار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بدخل 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، يتلقاها من نادي بايرن ميونخ الألماني.
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