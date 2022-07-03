https://arabic.sputniknews.com/20220703/الصحة-العراقية-تعلن-ارتفاع-عدد-إصابات-الكوليرا-في-البلاد-إلى-160-بينها-حالتي-وفاة-1064590436.html

الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في البلاد إلى 160 بينها حالتي وفاة

الصحة العراقية تعلن ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في البلاد إلى 160 بينها حالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى 160 إصابة بينها حالتي وفاة، فيما ارتفع عدد مصابي مرض الحمى النزفية إلى 230 بينها... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T18:00+0000

2022-07-03T18:00+0000

2022-07-03T18:00+0000

العالم العربي

العراق

الكوليرا

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بغداد - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان "آخر مستجدات مرض الكوليرا تم تسجيل 21 حالة مؤكدة جديدة 10 منها في كركوك و7 في ذي قار و3 في بغداد وإصابة واحدة في واسط تضاف إلى الإصابات المعلنة سابقا ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا وحالتي وفاة الأولى في كركوك والثانية في بغداد ".وأضاف " توزعت الإصابات بواقع 80 في كركوك وفي بغداد 39 و 13 في ذي قار و 10 في السليمانية و 10 في ديالى و 3 في المثنى و 2 في بابل و2 في واسط وحالة واحدة في النجف "، وأكد ان "مؤسساتنا الصحية مستعدة للتعامل مع هذا المستجد وجميع الردهات جاهزة والأدوية والمستلزمات الصحية متوفرة ولكن نطلب من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها الاهتمام بنظافة اليد حيث ان هذا المرض ينتقل من خلال الطعام والشراب الملوثين وأيضا الجهات المعنية بسلامة مياه الشرب وشبكات الإسالة والصرف الصحي دورهم أساسي في مواجهة هذا التحدي الوبائي ".وحول مرض الحمى النزفية ، قال البدر "بمرض الحمى النزفية سجلنا 3 إصابات مؤكدة وحالتي وفاة ليكون مجموع الإصابات منذ بداية العام 230 حالة مؤكدة منها 38 حالة وفاة ".وأضاف أن "الإصابات توزعت بواقع 93 في ذي قار منها 21 حالة وفاة و 28 إصابة في ميسان منها حالتي وفاة و24 في واسط منها حالتي وفاة و 18 حالة إصابة في بابل منها حالتي وفاة و 13 في المثنى منها 5 وفيات و 10 إصابات في الديوانية وفي بغداد الكرخ 9 إصابات منها حالتي وفاة وفي كربلاء 8 إصابات وفي البصرة 6 إصابات وفي بغداد الرصافة 5 إصابات وحالة وفاة واحدة وفي نينوى 4 إصابات وفي أربيل وكركوك 3 إصابات في كل محافظة وحالة وفاة لكل محافظة وفي النجف إصابتان وفي الأنبار إصابة واحدة وإصابتان في ديالى وحالة وفاة وحالة إصابة واحدة في دهوك ".وأكد ان "هذا المرض ينتقل من خلال التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو من خلال حشرة القراد الناقلة، علاج الحيوانات المصابة ومكافحة الحشرات الناقلة بالدرجة الأولى من مسؤولية وزارة الزراعة "، وتابع "نحن مقبلون على مناسبة عيد الأضحى وموضوع ذبح الأضاحي وغيرها ولذلك نتوقع أن يكون هناك زيادة في الإصابات ولذلك على الجهات المعنية معالجة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات بشكل غير صحيح ".وبين أن "هذا المرض خطير جدا ونسبة الوفاة به عالية وفي نفس الوقت نؤكد ان أكثر من نصف الإصابات المسجلة تقريبا تماثلت للشفاء التام وغادروا المؤسسات الصحية ".وتتصاعد المخاوف في العراق من مخاطر اتساع الكوليرا والحمى النزفية وخاصة في المناطق التي تزداد فيها ظاهرة الذبح العشوائي وبيع اللحوم الملوثة على الأرصفة والطرق العامة من دون ترخيص والمناطق التي تعاني من تلوث المياه وسط الحديث عن عودة الارتفاع نسبيا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220628/العراق-يسجل-أول-حالة-وفاة-بالكوليرا-وعدد-المصابين-يصل-إلى-76-في-2022-1064372190.html

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العالم العربي, العراق, الكوليرا