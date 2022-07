ماذا يأكل توم كروز ليبدو شابا في الستين من عمره؟

https://arabic.sputniknews.com/20220703/ماذا-يأكل-توم-كروز-ليبدو-بهذا-المظهر-في-الستين-من-عمره؟-1064596846.html

يحتفل اليوم الأحد 3 يونيو/تموز النجم العالمي توم كروز بعيد ميلاده الـ 60، فيما لا يزال على قمة عرشه وحقق فيلمه الأخير أعلى إيرادات خلال 2022 بعد شهر واحد من... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

الصحة

منوعات

ربما لم يعرف الكثيرون أن بطل top gun قد طرق بالفعل أبواب العقد السابع من عمره، بينما لا يزال يحتفظ بنضارته وشبابه.يقول موقع Eat This, Not That المتخصص بالشؤون الصحية والغذائية إن لدى توم كروز بعض الحيل الصحية التي تساعده، وفي حين أن بعض عاداته الغذائية قد تبدو صارمة، إلا أنه لا يمكنك بالتأكيد القفز من طائرة أو تسلق منحدر دون اتباع نظام غذائي صارم.ما هي عادات الأكل التي تحافظ على توم كروز شابا؟1.يأكل الأطعمة المشويةلا يأكل توم كروز الأطعمة المقلية على الإطلاق، وفق موقع Men's Health وينجذب إلى الأطعمة المطبوخة على درجات حرارة منخفضة - والمشوية بشكل أساسي.وذلك لأن الأطعمة المطبوخة في درجات حرارة عالية يمكن أن تسبب التهاب الأنسجة المزمن وتسرع من عملية الشيخوخة.تشير التقارير إلى أن من أفضل عادات الأكل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، مثل السلمون والشوكولاتة الداكنة والشوفان والتوت والزنجبيل والبنجر والبروكلي وزيت الزيتون والطماطم والسبانخ.2.يتخطى الكربوهيدراتلا يمكنك ضبط توم كروز وهو يأكل وعاءا ضخما من المعكرونة هذه الأيام، إذ يلتزم النجم حاليا بنظام غذائي يحتوي على 1200 سعرة حرارية مع منع الكربوهيدرات.يقول عالم التغذية الدكتور بول كلايتون إن الكربوهيدرات يمكن أن تسرع الشيخوخة عن طريق إنتاج الأنسولين وهو هرمون الشيخوخة.توصي الدراسات بتجنب الكربوهيدرات عالية المؤشر الجلايسيمي، والتي من المعروف أنها تسبب الشيخوخة، مثل الخبز والمعجنات والمعكرونة والحبوب.بينما قد يتخطى كروز الكربوهيدرات الآن، فإنه لم يكن دائما هكذا يتبع نظاما غذائيا خالٍ من الكربوهيدرات.شارك كروز المشاهير ذات مرة وصفة معكرونة كاربونارا (أكلة إيطالية وهي نوع من أنواع السباكيتي) الخاصة به واصفا نفسه بـ "ملك الكاربونارا". من المؤكد أن نظامه الغذائي قد تغير كثيرا على مر السنين.3.يتناول وجبات خفيفة صحيةمع مثل هذا الجدول الزمني المزدحم، يبقى توم كروز مفعما بالحيوية مع الوجبات الخفيفة الصحية.وفقا لـ Newshub، يأكل النجم الكثير من الوجبات الخفيفة الصغيرة طوال اليوم، بما في ذلك التوت البري المجفف بالتجميد والمكسرات.قال مقربون منه إنه يتناول بين جلسات التصوير تمورا صغيرة محشوة بزبدة الفول السوداني مع رشها بجوز الهند، إضافة إلى ثمار الكمأة والتي تعد من المصادر الممتازة الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة المسببة لمختلف الأمراض والسرطانات والشيخوخة.4.يتجنب السكرالسكر محظور على كروز، خاصة عندما يكون لديه فيلم قادم. تشير التقارير إلى أن السكر يمكن أن يسرع من الشيخوخة عن طريق التسبب في الالتهاب وإتلاف الكولاجين والإيلاستين (ألياف بروتينية تعمل على توفير حلقة وصل مرنة بين الأنسجة الضامة الموجودة في مناطق الجسم المختلفة). استهلاك الكثير من السكر يمكن أن يجعل بشرتك تبدو أكبر سنا.

