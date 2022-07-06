https://arabic.sputniknews.com/20220706/الإمارات-نجاح-أول-عملية-ربط-للعمود-الفقري-في-الشرق-الأوسط-1064782898.html
الإمارات… نجاح أول عملية ربط للعمود الفقري في الشرق الأوسط
الإمارات… نجاح أول عملية ربط للعمود الفقري في الشرق الأوسط
تمكن فريق طبي إماراتي من إجراء عملية جراحية ناجحة لربط العمود الفقري هي الأولى في المنطقة. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T17:00+0000
2022-07-06T17:00+0000
2022-07-06T17:00+0000
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وجرت العملية في مستشفى "برجيل" في دبي وخضعت لها فتاة عمرها 13 عاما من الأردن، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء.وكانت الفتاة التي خضعت للجراحة تعاني من انحناء جانبي في العمود الفقري لأسباب غير معروفة، وهو ما جعلها تعاني من تشوه في الظهر.كما كانت الفتاة تعاني من آلام في منطقة الظهر نتيجة هذا، وهو ما جعل عملية ربط الفقرات بواسطة رباط مرن يتم تثبيته باستخدام مسامير بطريقة محددة، يمثل وسيلة جيدة للعلاج تمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية بعد 4 أسابيع من العملية دون قيود.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/علماء-يابانيون-يختبرون-الخلايا-الجذعية-لعلاج-إصابات-العمود-الفقري-1056200674.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
الإمارات… نجاح أول عملية ربط للعمود الفقري في الشرق الأوسط
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تمكن فريق طبي إماراتي من إجراء عملية جراحية ناجحة لربط العمود الفقري هي الأولى في المنطقة.
وجرت العملية في مستشفى "برجيل" في دبي وخضعت لها فتاة عمرها 13 عاما من الأردن، حسبما ذكرت
صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن العملية التي أجراها الفريق الطبي الإماراتي هي الأولى في الشرق الأوسط.
وكانت الفتاة التي خضعت للجراحة تعاني من انحناء جانبي في العمود الفقري
لأسباب غير معروفة، وهو ما جعلها تعاني من تشوه في الظهر.
كما كانت الفتاة تعاني من آلام في منطقة الظهر نتيجة هذا، وهو ما جعل عملية ربط الفقرات
بواسطة رباط مرن يتم تثبيته باستخدام مسامير بطريقة محددة، يمثل وسيلة جيدة للعلاج تمكن المريض من ممارسة حياته الطبيعية بعد 4 أسابيع من العملية دون قيود.