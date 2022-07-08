https://arabic.sputniknews.com/20220708/أبو-الغيط-ينعي-آبي-اغتالته-يد-غادرة-1064889185.html
أبو الغيط ينعي آبي: اغتالته يد غادرة
أبو الغيط ينعي آبي: اغتالته يد غادرة
نعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي لقي مصرعه صباح اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T19:24+0000
2022-07-08T19:24+0000
2022-07-08T19:25+0000
جامعة الدول العربية
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وقال أبو الغيط في تغريدة: وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني لاحقا، وفاته، وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.فيما صرحت شرطة منطقة نارا في اليابان، أن تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق، صباح اليوم.وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي "قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك". وأخبر القاتل الشرطة أن استهدافه لآبي ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.وصرح ضابط شرطة كبير للصحفيين بأن "المشتبه به ذكر أنه يحمل ضغينة ضد منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على صلة بها"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/خبر-مدمر-ترامب-يعلق-على-اغتيال-شينزو-آبي-1064867525.html
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جامعة الدول العربية
أبو الغيط ينعي آبي: اغتالته يد غادرة
19:24 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 19:25 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
نعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي لقي مصرعه صباح اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه خلال خطاب له.
وقال أبو الغيط في تغريدة:
"أعزي الشعب الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتالته يد غادرة. لا ننسى شراكته البناءة في إقامة الحوار بين الجامعة العربية واليابان، الذي تم تدشينه في عهده. لروحه السلام".
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر
فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني لاحقا، وفاته، وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي
كان فقدان الدم.
فيما صرحت شرطة منطقة نارا في اليابان، أن تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق، صباح اليوم.
وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي "قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك". وأخبر القاتل الشرطة
أن استهدافه لآبي ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.
وصرح ضابط شرطة كبير للصحفيين بأن "المشتبه به ذكر أنه يحمل ضغينة ضد منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على صلة بها"، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.