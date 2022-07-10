https://arabic.sputniknews.com/20220710/أردوغان-يحث-لابيد-على-عدم-الموافقة-على-بناء-وحدات-استيطانية-جديدة-والمحافظة-على-وضع-المسجد-الأقصى-1064934164.html

أردوغان يحث لابيد على عدم الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة والمحافظة على وضع المسجد الأقصى

أردوغان يحث لابيد على عدم الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة والمحافظة على وضع المسجد الأقصى

حث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على "عدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T19:31+0000

2022-07-10T19:31+0000

2022-07-10T19:31+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062846884_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5e559726f917c9cb372a004b78842d49.jpg

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن "أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع لابيد، عن "تمنياته بعدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة والحفاظ على وضع المسجد الأقصى حتى إجراء الانتخابات الإسرائيلية".واعتقلت إسرائيل خلال الشهر الماضي 205 فلسطينيين من مدينة القدس، فيما اقتحم ما يزيد عن 4457 مستوطنا المسجد الأقصى، بحسب ما أورده تقرير فلسطيني شهري.ووثق التقرير الذي تصدره هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في غزة، اقتحام أكثر من 4457 مستوطناً المسجد الأقصى، خلال يونيو/ حزيران الماضي.وأصدرت المحاكم الإسرائيلية 28 أمر إبعاد لناشطين مقدسيين منها 14 عن المسجد الأقصى و2 عن مدينة القدس، كما أصدرت 26 أمر حبس منزلي، وفق موقع "مدينة القدس".وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان، وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق بالضفة الغربية.وفي بيت دجن شرق نابلس وبيتا جنوباً، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إذ تعاملت طواقم الهلال الأحمر مع 14 إصابة بالاختناق في بيت دجن وإصابتين بالاختناق في بيتا المجاورة، بينهم عضو كنيست وصحفي.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-قنصل-إسرائيل-السابق-في-تركيا-كان-الهدف-الأول-لعملاء-إيرانيين-1064504630.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم