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علماء صينيون يحولون رمال الصحراء إلى تربة خصبة... صور
علماء صينيون يحولون رمال الصحراء إلى تربة خصبة... صور
يواجه العالم أزمة غذاء وسط تحذيرات من المتخصصين بوصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T18:12+0000
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ويضع ذلك ضغوطا على جميع دول العالم وخاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية للبحث عن كل الوسائل الممكنة لزيادة إنتاجها الزراعي.وتعد الصين واحدة من الدول الرائدة في الأبحاث الخاصة بالتوسع الزراعي رأسيا عن طريق استخدام تقنيات متطورة تزيد إنتاجية المساحات المزروعة، أو أفقيا عن زيادة تطوير وسائل جديدة لاستصلاح أراضي جديدة.وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن مجموعة من الباحثين في إحدى الجامعات الصينية يعملون على تطوير تقنيات جديدة يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة للزراعة عن طريق بعض المواد التي يتم إضافتها إلى التربة.ونشرت الصحيفة صورا حديثة لما وصل إليه العلماء بجامعة تشونغتشينغ جياوتونغ، الذين يعملون في مشروع تجريبي في هذا المجال بدأ العمل فيه منذ عام 2017.
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منوعات, الصين

علماء صينيون يحولون رمال الصحراء إلى تربة خصبة... صور

18:12 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALالصين تتوسع في استخدام الصوبات الزجاجية في الزراعة للتغلب على نقص إمدادات الغذاء وقت الأزمات
الصين تتوسع في استخدام الصوبات الزجاجية في الزراعة للتغلب على نقص إمدادات الغذاء وقت الأزمات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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يواجه العالم أزمة غذاء وسط تحذيرات من المتخصصين بوصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات.
ويضع ذلك ضغوطا على جميع دول العالم وخاصة الدول ذات الكثافة السكانية العالية للبحث عن كل الوسائل الممكنة لزيادة إنتاجها الزراعي.
وتعد الصين واحدة من الدول الرائدة في الأبحاث الخاصة بالتوسع الزراعي رأسيا عن طريق استخدام تقنيات متطورة تزيد إنتاجية المساحات المزروعة، أو أفقيا عن زيادة تطوير وسائل جديدة لاستصلاح أراضي جديدة.
وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية إن مجموعة من الباحثين في إحدى الجامعات الصينية يعملون على تطوير تقنيات جديدة يمكنها تحويل رمال الصحراء إلى تربة خصبة للزراعة عن طريق بعض المواد التي يتم إضافتها إلى التربة.
ونشرت الصحيفة صورا حديثة لما وصل إليه العلماء بجامعة تشونغتشينغ جياوتونغ، الذين يعملون في مشروع تجريبي في هذا المجال بدأ العمل فيه منذ عام 2017.
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