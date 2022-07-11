https://arabic.sputniknews.com/20220711/لحظات-مرعبة-لانهيار-الثلوج-في-جبال-قرغيزستان-فيديو-1064967759.html
لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو
لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو
تتعرض بعض المناطق التي تتراكم فيها الثلوج لتأثير التغيرات المناخية بصورة يمكن أن تكون الانهيارات الثلجية إحدى نتائجها. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T15:40+0000
2022-07-11T15:40+0000
2022-07-11T15:40+0000
منوعات
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وعندما تحدث الانهيارات الثلجية تتسبب في سيول جارفة تجتاح كل ما يقف أمامها، وتزداد شدتها عندما تتجمع المياه بين جبلين وتتجه إلى منطقة منحدرة.ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، لحظات مرعبة رصدها سائح في جبال قرغيزستان خلال حدوث انهيار ثلجي في المنطقة الجبلية التي كان يوجد بها مع آخرين.ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تويتر" لحظة انهيار الثلوج وتكوين سيول جارفة تحركة في الاتجاه الذي كان يوجد به الرجل رفقة 10 أشخاص آخرين.وتقول الشبكة إنهم جميعا تمكنوا من النجاة، مشيرة إلى أن الرجل قال إنه تمكن من الاختباء خلف صخرة ضخمة لم تستطع المياه أن تجرفها أمامها، ووصف ذلك بالاختفاء داخل عين العاصفة الثلجية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو
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تتعرض بعض المناطق التي تتراكم فيها الثلوج لتأثير التغيرات المناخية بصورة يمكن أن تكون الانهيارات الثلجية إحدى نتائجها.
وعندما تحدث الانهيارات الثلجية تتسبب في سيول جارفة تجتاح كل ما يقف أمامها، وتزداد شدتها عندما تتجمع المياه بين جبلين
وتتجه إلى منطقة منحدرة.
ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، لحظات مرعبة رصدها سائح في جبال قرغيزستان خلال حدوث انهيار ثلجي في المنطقة الجبلية التي كان يوجد بها مع آخرين.
ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تويتر" لحظة انهيار الثلوج
وتكوين سيول جارفة تحركة في الاتجاه الذي كان يوجد به الرجل رفقة 10 أشخاص آخرين.
وتقول الشبكة إنهم جميعا تمكنوا من النجاة، مشيرة إلى أن الرجل قال إنه تمكن من الاختباء خلف صخرة ضخمة لم تستطع المياه أن تجرفها أمامها، ووصف ذلك بالاختفاء داخل عين العاصفة الثلجية
.