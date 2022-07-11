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لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو
لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو
تتعرض بعض المناطق التي تتراكم فيها الثلوج لتأثير التغيرات المناخية بصورة يمكن أن تكون الانهيارات الثلجية إحدى نتائجها. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T15:40+0000
2022-07-11T15:40+0000
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وعندما تحدث الانهيارات الثلجية تتسبب في سيول جارفة تجتاح كل ما يقف أمامها، وتزداد شدتها عندما تتجمع المياه بين جبلين وتتجه إلى منطقة منحدرة.ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، لحظات مرعبة رصدها سائح في جبال قرغيزستان خلال حدوث انهيار ثلجي في المنطقة الجبلية التي كان يوجد بها مع آخرين.ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تويتر" لحظة انهيار الثلوج وتكوين سيول جارفة تحركة في الاتجاه الذي كان يوجد به الرجل رفقة 10 أشخاص آخرين.وتقول الشبكة إنهم جميعا تمكنوا من النجاة، مشيرة إلى أن الرجل قال إنه تمكن من الاختباء خلف صخرة ضخمة لم تستطع المياه أن تجرفها أمامها، ووصف ذلك بالاختفاء داخل عين العاصفة الثلجية.
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لحظات مرعبة لانهيار الثلوج في جبال قرغيزستان... فيديو

15:40 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورسقوط ثلوج كثيفة في نوفوسيبيرسك الروسية، 27 يناير 2020
سقوط ثلوج كثيفة في نوفوسيبيرسك الروسية، 27 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تتعرض بعض المناطق التي تتراكم فيها الثلوج لتأثير التغيرات المناخية بصورة يمكن أن تكون الانهيارات الثلجية إحدى نتائجها.
وعندما تحدث الانهيارات الثلجية تتسبب في سيول جارفة تجتاح كل ما يقف أمامها، وتزداد شدتها عندما تتجمع المياه بين جبلين وتتجه إلى منطقة منحدرة.
ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، لحظات مرعبة رصدها سائح في جبال قرغيزستان خلال حدوث انهيار ثلجي في المنطقة الجبلية التي كان يوجد بها مع آخرين.
ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على "تويتر" لحظة انهيار الثلوج وتكوين سيول جارفة تحركة في الاتجاه الذي كان يوجد به الرجل رفقة 10 أشخاص آخرين.
وتقول الشبكة إنهم جميعا تمكنوا من النجاة، مشيرة إلى أن الرجل قال إنه تمكن من الاختباء خلف صخرة ضخمة لم تستطع المياه أن تجرفها أمامها، ووصف ذلك بالاختفاء داخل عين العاصفة الثلجية.
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