https://arabic.sputniknews.com/20220714/عطل-مفاجئ-يصيب-تويتر-حول-العالم-1065057190.html
عطل مفاجئ يصيب "تويتر" حول العالم
عطل مفاجئ يصيب "تويتر" حول العالم
أبلغ مستخدمو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن وجود مشكلات فيه، سواء نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T13:15+0000
2022-07-14T13:15+0000
2022-07-14T13:19+0000
منوعات
تويتر
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062244027_0:256:3163:2035_1920x0_80_0_0_f012939f2a99d74e4245547a3d88513f.jpg
بدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس.ورصد الموقع شكوى المستخدمين عن صعوبة الدخول إلى المنصة، وعدم استجابتها للتحديثات، وعدم تمكنهم من تحميل تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.ولم تصدر منصة "تويتر" أي بيانات رسمية أو تعقيب على هذا العطل، حتى الآن.وأفاد الموقع بأن 60% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، و31% على الموقع، و8% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم.وكان رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك قد ألغى خططه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء، حسب قوله.وقال ماسك في رسالة أرسلها فريقه إلى تويتر يوم الجمعة الماضي: "كما هو موضح أدناه، السيد ماسك ينهي اتفاقية الاندماج لأن تويتر ينتهك ماديا أحكاما متعددة من تلك الاتفاقية".في حين قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، يوم السبت، إن تويتر سيرفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك لإجباره على شراء المنصة وفقا للشروط المتفق عليها.وقال تايلور في تغريدة: "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ونخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/إيلون-ماسك-يكسر-الصمت-بشأن-إلغاء-صفقة-تويتر-بـ-ميم-كوميدي-1064951267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062244027_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_c38f4d5ed2395a2b581e6f5f3686882c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, تويتر, أخبار العالم الآن
عطل مفاجئ يصيب "تويتر" حول العالم
13:15 GMT 14.07.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 14.07.2022) تابعنا عبر
أبلغ مستخدمو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن وجود مشكلات فيه، سواء نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.
بدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور
" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس.
ورصد الموقع شكوى المستخدمين عن صعوبة الدخول إلى المنصة، وعدم استجابتها للتحديثات، وعدم تمكنهم من تحميل تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، كما أن الروابط توقفت عن العمل.
ولم تصدر منصة "تويتر" أي بيانات رسمية أو تعقيب على هذا العطل، حتى الآن.
وأفاد الموقع بأن 60% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، و31% على الموقع، و8% منهم يواجهون مشاكل في الاتصال بالخادم.
وكان رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك قد ألغى خططه لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار
بسبب انتهاكات متعددة لاتفاقية الشراء، حسب قوله.
وقال ماسك في رسالة أرسلها فريقه إلى تويتر يوم الجمعة الماضي: "كما هو موضح أدناه، السيد ماسك ينهي اتفاقية الاندماج لأن تويتر ينتهك ماديا أحكاما متعددة من تلك الاتفاقية".
في حين قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، يوم السبت، إن تويتر سيرفع دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي
ورجل الأعمال إيلون ماسك لإجباره على شراء المنصة وفقا للشروط المتفق عليها.
وقال تايلور في تغريدة: "يلتزم مجلس إدارة تويتر بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك، ونخطط لمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ اتفاقية الاندماج".