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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/جنرال-روسي-أوكرانيا-تتحول-إلى-مكب-للأسلحة-1065113688.html
جنرال روسي: أوكرانيا تتحول إلى مكب للأسلحة
جنرال روسي: أوكرانيا تتحول إلى مكب للأسلحة
قال رئيس هيئة منظمة "ضباط روسيا"، بطل روسيا الاتحادية، اللواء سيرغي ليبوفوي، أن الدول الغربية حولت أوكرانيا إلى مكب للأسلحة. 15.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-15T18:29+0000
2022-07-15T18:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وأضاف ليبوفوي في مقابلة مع "وكالة الأنباء الفيدرالية": "حتى لو نجح جو بايدن في دفع الدول العربية لتزويد الأسلحة السوفيتية لاحتياجات أوكرانيا، فإن معظم هذه المعدات في حالة ميؤوس منها".وتابع ليبوفوي: "أي سلاح عالي الدقة ليس مجرفة يمكن تركها لمدة عام أو عامين أو ثلاثة، ولا تفقد جودتها. تتطلب الأسلحة التي بقيت من الحقبة السوفيتية رعاية تكنولوجية. فمعظم هذه الأسلحة غير صالح للاستعمال".وأشار الجنرال إلى أن الدول العربية قد تتبع المسار الأوروبي وتستخدم أوكرانيا كمكب للنفايات القديمة.ولفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن المعدات المنقولة، على الرغم من حالتها السيئة، فهي لن تذهب إلى كييف مجانًا. وستكون المدفوعات عبئا ثقيلا على كاهل الأجيال المقبلة من الأوكرانيين.في الوقت الحالي يجري الرئيس الأمريكي جولة في دول الشرق الأوسط. فقد زار إسرائيل وهو الآن في المملكة العربية السعودية.وكان أحد أهداف الزيارة هو نقل المعدات السوفيتية لتلبية احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا. فقد زود الاتحاد السوفيتي حينها الدول العربية بالأسلحة بكثرة، ويريد بايدن نقلها إلى أوكرانيا.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220715/سفارة-روسيا-لدى-مصر-بايدن-يواصل-أكاذيبه-بشأن-ما-يحدث-في-أوكرانيا-1065093986.html
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الأخبار
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا

جنرال روسي: أوكرانيا تتحول إلى مكب للأسلحة

18:29 GMT 15.07.2022
© Sputnik . V.Khomenko / الذهاب إلى بنك الصور"كا في-85"- دبابة ثقيلة سوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). من أرشيف المتحف المركزي للقوات المسلحة السوفيتية.
كا في-85- دبابة ثقيلة سوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). من أرشيف المتحف المركزي للقوات المسلحة السوفيتية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
© Sputnik . V.Khomenko
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قال رئيس هيئة منظمة "ضباط روسيا"، بطل روسيا الاتحادية، اللواء سيرغي ليبوفوي، أن الدول الغربية حولت أوكرانيا إلى مكب للأسلحة.
وأضاف ليبوفوي في مقابلة مع "وكالة الأنباء الفيدرالية": "حتى لو نجح جو بايدن في دفع الدول العربية لتزويد الأسلحة السوفيتية لاحتياجات أوكرانيا، فإن معظم هذه المعدات في حالة ميؤوس منها".
وتابع ليبوفوي: "أي سلاح عالي الدقة ليس مجرفة يمكن تركها لمدة عام أو عامين أو ثلاثة، ولا تفقد جودتها. تتطلب الأسلحة التي بقيت من الحقبة السوفيتية رعاية تكنولوجية. فمعظم هذه الأسلحة غير صالح للاستعمال".
وأشار الجنرال إلى أن الدول العربية قد تتبع المسار الأوروبي وتستخدم أوكرانيا كمكب للنفايات القديمة.
ولفت الخبير الانتباه إلى حقيقة أن المعدات المنقولة، على الرغم من حالتها السيئة، فهي لن تذهب إلى كييف مجانًا. وستكون المدفوعات عبئا ثقيلا على كاهل الأجيال المقبلة من الأوكرانيين.
في الوقت الحالي يجري الرئيس الأمريكي جولة في دول الشرق الأوسط. فقد زار إسرائيل وهو الآن في المملكة العربية السعودية.
وكان أحد أهداف الزيارة هو نقل المعدات السوفيتية لتلبية احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا. فقد زود الاتحاد السوفيتي حينها الدول العربية بالأسلحة بكثرة، ويريد بايدن نقلها إلى أوكرانيا.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2022
سفارة روسيا لدى مصر: بايدن يواصل "أكاذيبه" بشأن ما يحدث في أوكرانيا
12:24 GMT
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:24 GMT
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