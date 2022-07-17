https://arabic.sputniknews.com/20220717/أردوغان-يخطط-لعقد-مباحثات-مع-بوتين-خلال-زيارتهما-إلى-طهران-1065188401.html
أردوغان يخطط لعقد مباحثات مع بوتين خلال زيارتهما إلى طهران
أردوغان يخطط لعقد مباحثات مع بوتين خلال زيارتهما إلى طهران
قال مكتب الرئيس التركي، اليوم الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتوقع إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المزمعة لإيران يومي 18 و19... 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T15:14+0000
2022-07-17T15:14+0000
2022-07-17T15:14+0000
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
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أنقرة - سبوتنيك. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى السابع بين تركيا وإيران برئاسة أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته في 19 يوليو.وأكد الكرملين، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس بوتين سيتوجه إلى طهران في 19 يوليو للمشاركة في قمة ثلاثية مع رئيسي إيران وتركيا.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران حول سوريا في طهران. وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.على جانب آخر، قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغريان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم خلال زيارته إلى إيران لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي.
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوتين-يلتقي-المرشد-الأعلى-الإيراني-خلال-زيارته-إلى-إيران-1065012610.html
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رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين
أردوغان يخطط لعقد مباحثات مع بوتين خلال زيارتهما إلى طهران
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قال مكتب الرئيس التركي، اليوم الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتوقع إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المزمعة لإيران يومي 18 و19 يوليو/ تموز.
أنقرة - سبوتنيك. وأشار مكتب الرئيس إلى أنه من المقرر أيضا عقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى السابع بين تركيا وإيران برئاسة أردوغان ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته في 19 يوليو
.
وأكد الكرملين، يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس بوتين سيتوجه إلى طهران في 19 يوليو للمشاركة في قمة ثلاثية مع رئيسي إيران وتركيا.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الخميس، أن بلاده تستعد بشكل بناء لعقد قمة مع تركيا وإيران
حول سوريا في طهران.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "الحدث مهم للغاية، والحالة المزاجية بناءة للغاية من جانبنا". تنتشر قوات تركية في المنطقة الحدودية السورية
، وتنفذ عمليات ضد التشكيلات الكردية، ووصفت دمشق مرارا ذلك الأمر بأنه غير قانوني وطالبت أنقرة بسحب قواتها.
على جانب آخر، قال السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغريان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم خلال زيارته إلى إيران لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي.