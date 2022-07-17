https://arabic.sputniknews.com/20220717/النائب-العام-السوداني-يشكل-لجنة-لتقصي-الحقائق-في-أحداث-العنف-بولاية-النيل-الأزرق-1065196721.html

النائب العام السوداني يشكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق

النائب العام السوداني يشكل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق

أعلن النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، مساء اليوم الأحد، "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف بولاية النيل الأزرق التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 شخصا... 17.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-17T18:28+0000

2022-07-17T18:28+0000

2022-07-17T18:28+0000

أخبار السودان اليوم

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الخرطوم - سبوتنيك. وأعلنت النيابة العامة السودانية، في بيان لها، إن "النائب العام كون لجنة تحقيق وتحري حول أحداث إقليم النيل الأزرق التي أدت لمقتل وجرح مواطنين وإتلاف للممتلكات، يرأسها رئيس النيابة العامة وعضوية القوات النظامية بقيادة الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع".وكان الجيش السوداني، أعلن في وقت سابق اليوم، "تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث النيل الأزرق"، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة 163 آخرين منذ اندلاعها قبل نحو أسبوع.وقالت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، في بيان لها، إنه "تم تكليف النائب العام بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف التي شهدتها مؤخرا ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان".وأسفرت الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان، على الحدود مع إثيوبيا، عن مقتل 60 شخصا وإصابة 163 آخرين منذ اندلاعها قبل نحو أسبوع.وقال وزير الصحة بالولاية جمال ناصر لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من الدمازين عاصمة الولاية، إن "13 من الجرحى في حالة خطيرة وسينقلوا إلى مستشفيات الخرطوم". اندلعت الاشتباكات بين قبيلتي البرتي والحوصة يوم الاثنين الماضي.وجاءت أعمال العنف بعد أن رفضت قبيلة البرتي طلبا من قبيلة الحوصة بإنشاء "سلطة مدنية للإشراف على الوصول إلى الأراضي"، بحسب ما قاله عضو بارز في الحوصة للوكالة الفرنسية.لكن عضوا بارزا في عائلة بيرتي قال إن القبيلة كانت ترد على "انتهاك" لأراضيها من قبل الحوصة. وقال شهود عيان إن الاشتباكات استؤنفت يوم السبت بعد هدوء قصير قرب الدمازين عاصمة الولاية.يأتي ذلك، بالتزامن مع عودة الحراك الشعبي في السودان، فقط أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220717/مجلس-الأمن-والدفاع-في-السودان-يوجه-النائب-العام-بتشكيل-لجنة-لتقصي-الحقائق-في-أحداث-النيل-الأزرق-1065194516.html

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أخبار السودان اليوم