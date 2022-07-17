https://arabic.sputniknews.com/20220717/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-كبير-بحزب-العمال-الكردستاني-في-عملية-شمالي-العراق-1065176665.html
تركيا تعلن تحييد مسؤول كبير بحزب العمال الكردستاني في عملية شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد مسؤول كبير بحزب العمال الكردستاني في عملية شمالي العراق
أعلنت مصادر أمنية تركية أن القوات التركية قامت بتحييد من وصفته بـ"متشدد كردي كبير" خلال عملية شمالي العراق. 17.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-17T10:09+0000
2022-07-17T10:09+0000
2022-07-17T10:09+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
عملية "مخلب النسر" شمال العراق
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التركية قضت على متشدد كبير محسوب على حزب العمال الكردستاني، تصنفه أنقرة إرهابيا، خلال العملية القائمة في شمالي العراق.وقالت المصادر إن المقاتل الذي تم تحييده، هو عزالدين عنان، والذي استخدم الاسم الرمزي "ديرسيم ملاطية"، والذي كان يعمل في قوات الدفاع الشعبية ، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.وأوضحت الوكالة أن عنان انضم للحزب في التسعينيات وزعم أنه مسؤول عن هجمات على القوات التركية في سوريا والعراق، مضيفة أنه قدم تدريبات أيديولوجية وعسكرية للمجندين.وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في الـ17 من أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.من جهته كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومنذ يوليو 2015، قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، فيما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, عملية "مخلب النسر" شمال العراق
تركيا تعلن تحييد مسؤول كبير بحزب العمال الكردستاني في عملية شمالي العراق
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أعلنت مصادر أمنية تركية أن القوات التركية قامت بتحييد من وصفته بـ"متشدد كردي كبير" خلال عملية شمالي العراق.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية، عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة التركية
قضت على متشدد كبير محسوب على حزب العمال الكردستاني، تصنفه أنقرة إرهابيا، خلال العملية القائمة في شمالي العراق.
وقالت المصادر إن المقاتل الذي تم تحييده، هو عزالدين عنان، والذي استخدم الاسم الرمزي
"ديرسيم ملاطية"، والذي كان يعمل في قوات الدفاع الشعبية ، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.
وأوضحت الوكالة أن عنان انضم للحزب في التسعينيات وزعم أنه مسؤول عن هجمات على القوات التركية في سوريا والعراق، مضيفة أنه قدم تدريبات أيديولوجية وعسكرية للمجندين.
ونقلت عن المصادر قولها إن المخابرات الوطنية التركية (MIT) قامت بتعقب وتحديد موقع عنان في منطقة غارا الجبلية في العراق.
وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية الجديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في الـ17 من أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وقد بدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 ودخل مرحلة نشطة في عام 2015، واستهدفت القوات المسلحة التركية أحيانًا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
من جهته كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحات سابقة أنه ومنذ يوليو 2015، قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، فيما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.