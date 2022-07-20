https://arabic.sputniknews.com/20220720/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-إن-لم-يأخذ-لبنان-حقه-من-استخراج-النفط-فيمكن-للوضع-أن-يتدهور-إلى-حرب-1065322208.html

نصر الله يهدد إسرائيل: إن لم يأخذ لبنان حقه من استخراج النفط فيمكن للوضع أن يتدهور إلى حرب

نصر الله يهدد إسرائيل: إن لم يأخذ لبنان حقه من استخراج النفط فيمكن للوضع أن يتدهور إلى حرب

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إسرائيل من استخراج النفط ما لم يحصل لبنان على حقه. 20.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-20T08:55+0000

2022-07-20T08:55+0000

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وشدد نصر الله، في اللقاء العاشورائي السنوي، على أن "المقاومة في لبنان تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان"، مكررا التشديد على أن الحرب ليست حتمية، ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافا موضعيا وردا يناسبه، والأمر مرتبط برد الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب"، حسب صحيفة الأخبار اللبنانية.وأضاف: "يمكن رايحين على حرب ويمكن لا. ليست رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا فقط. ونحن نعلي السقف لكي يخضع الأمريكي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر. إذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لانقبل به على الإطلاق. وإذا لم يضغط لبنان اليوم لن تقوم له قائمة".ولفت إلى أنه حتى الآن لم يأت الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه، قائلا: "نتمنى أن لا نطلق رصاصة أو صاروخاً وأن يتراجع العدو. وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيء".وأكد نصر الله أن "العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل المحور بما يطيح به. الذهاب إلى الحرب، بالنسبة لإسرائيل، خيار مخاطره كبيرة ومكلفة".ولفت إلى أن خطابه الأخير "أدى إلى تأكيد المفاوضات وليس تعطيلها"، مشددا على أن لبنان أمام "فرصة تاريخية وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم نستغلها فقد لا نستخرج النفط لـ 100 سنة مقبلة".وقال: "من يتهموننا بالتبعية لإيران لديهم رعاة وحماة إقليميون ودوليون. نحن نوظف علاقاتنا مع الخارج، مع سوريا وإيران وغيرهما. نحن أسياد في علاقاتنا الخارجية وقادرون على توظيفها في خدمة المشروع الوطني، فهل أنتم قادرون على توظيف علاقاتكم مع حماتكم، الأمريكي والفرنسي وغيرهما، لخدمة هذا المشروع؟".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، حث أمس الثلاثاء، لبنان على استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع بلاده.ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن لابيد خلال زيارته لمنصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قوله للبنان باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأجرى لابيد جولة تفقدية بالطائرة فوق منصة "كاريش" الواقعة في البحر المتوسط، أكد من خلالها أنه يمكن للبنان الاستفادة من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية الخاصة في البحر المتوسط، عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أقرب وقت ممكن.

https://arabic.sputniknews.com/20220719/غانتس-يهدد-بحرق-لبنان-ولابيد-عدوان-حزب-الله-قد-يقود-المنطقة-كلها-للتصعيد-1065285653.html

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