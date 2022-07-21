https://arabic.sputniknews.com/20220721/أول-إجراء-من-البرلمان-العراقي-ردا-على-القصف-التركي-لمحافظة-دهوك-1065391576.html
أول إجراء من البرلمان العراقي ردا على "القصف التركي" لمحافظة دهوك
أول إجراء من البرلمان العراقي ردا على "القصف التركي" لمحافظة دهوك
أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية السبت المقبل لمناقشة القصف التركي على محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي البلاد. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T13:51+0000
2022-07-21T13:51+0000
2022-07-21T13:51+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل ستشهد مناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش".وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد.من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.وأكدت الخارجية التركية، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".واستقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين الضحايا، "خلال تَقدمه مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-الحكومة-العراقية-يشارك-في-استقبال-جثامين-ضحايا-الاعتداء-التركي-1065383672.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أول إجراء من البرلمان العراقي ردا على "القصف التركي" لمحافظة دهوك
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أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية السبت المقبل لمناقشة القصف التركي على محافظة دهوك في إقليم كردستان شمالي البلاد.
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية بأن "جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل ستشهد مناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس أركان الجيش".
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الأربعاء، مقتل 8 أشخاص
وإصابة 23 آخرين جراء قصف مدفعي عنيف على أحد مصايف مدينة دهوك.
ووجه المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي
، بإعداد ملف للاعتداءات التركية على أراضيه لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، واستدعاء السفير التركي لدى بغداد لإبلاغه بالإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، مع وقف إجراءات إرسال سفير جديد.
من جانبها، أعربت تركيا عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف طال منتجعا سياحيا في مدينة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.
وأكدت الخارجية التركية
، أن بلادها مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات لكشف حقيقة الهجوم، داعية الحكومة العراقية إلى عدم التأثر "بخطاب ودعاية المنظمة الإرهابية" (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني)، والتعاون مع أنقرة لكشف "الجناة الحقيقيين في هذا الحدث الكارثي".
واستقبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جثامين الضحايا
، "خلال تَقدمه مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".