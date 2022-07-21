https://arabic.sputniknews.com/20220721/هونغ-كونغ-تعلن-موت-أكبر-باندا-ذكر-في-العالم-1065374301.html
هونغ كونغ تعلن موت أكبر باندا ذكر في العالم
هونغ كونغ تعلن موت أكبر باندا ذكر في العالم
أعلنت حديقة "أوشن بارك" في هونغ كونغ موت أكبر باندا ذكر في العالم، عن عمر 35 عاما، الذي يكافئ 105 أعوام في حياة البشر. 21.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-21T09:57+0000
2022-07-21T09:57+0000
2022-07-21T09:57+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104130/80/1041308013_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_bcbc8afbf0ec15bd68f599562c56d1a4.jpg
وكان دب الباندا العملاق "آن آن" يعاني من تدهور صحي في الآونة الأخيرة، وكان يخضع لرعاية من مسؤولي الحديقة إلى أن تم إعلان موته اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.يذكر أن "جيا جيا"، أكبر باندا أنثى في العالم ماتت عام 2016 عن عمر 38 عاما، وكانت تعيش مع "آن آن" في ذات الحديقة في هونغ كونغ.وأعلنت حديثة "أوشن بارك" خسارة الباندا الذكر "آن آن" بعد سنوات من موت "جيا جيا"، مؤكدة أنها نالت مكانة متميزة برعايتهما خلال السنوات الماضية جعلتها قبلة للسياح والسكان المحليين على السواء.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104130/80/1041308013_0:0:1715:1286_1920x0_80_0_0_89231b48f17bdba387ef176b5f2a79c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
هونغ كونغ تعلن موت أكبر باندا ذكر في العالم
تابعنا عبر
أعلنت حديقة "أوشن بارك" في هونغ كونغ موت أكبر باندا ذكر في العالم، عن عمر 35 عاما، الذي يكافئ 105 أعوام في حياة البشر.
وكان دب الباندا
العملاق "آن آن" يعاني من تدهور صحي في الآونة الأخيرة، وكان يخضع لرعاية من مسؤولي الحديقة إلى أن تم إعلان موته اليوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية.
وكان الدب العملاق يعيش في حديقة أوشن بارك منذ عام 1999.
يذكر أن "جيا جيا"، أكبر باندا أنثى
في العالم ماتت عام 2016 عن عمر 38 عاما، وكانت تعيش مع "آن آن" في ذات الحديقة في هونغ كونغ.
وأعلنت حديثة "أوشن بارك" خسارة الباندا
الذكر "آن آن" بعد سنوات من موت "جيا جيا"، مؤكدة أنها نالت مكانة متميزة برعايتهما خلال السنوات الماضية جعلتها قبلة للسياح والسكان المحليين على السواء.